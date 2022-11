रांचीः पूरे राज्य में भगवान बिरसा मुंडा जयंती धूमधाम से मनाई जा रही (pay tribute to Lord Birsa Munda in Ranchi) है. इसको लेकर राजधानी के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे. यहां उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नमन किया(Governor and CM pay tribute to Lord Birsa Munda).



धरती आबा की समाधि स्थल पर माल्यार्पण करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन झारखंड के लिए बहुत बड़ा दिन है. भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर पहुंचकर हमने भगवान बिरसा मुंडा से राज्य के विकास की कामना की, उनका आशीर्वाद लिया. उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं. उनके साथ वो खूंटी जाएंगे और वहां पर धरती आबा की जयंती के मौके पर बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलिहातू जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

देर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेनः प्रोटोकॉल के अनुसार राज्यपाल से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आना था. लेकिन कोकर स्थित समाधि स्थल पर मुख्यमंत्री से पहले राज्यपाल रमेश बैस वहां पहुंचे थे. सीएम से पहले उन्होंने समाधि स्थल पर बिरसा मुंडा की माल्यार्पण भी किया और सीएम के वहां आने से पहले रवाना भी हो गए. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची स्थित कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की वजह से कार्यकर्ताओं में मायूसी देखने को मिली. कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आदिवासी राष्ट्रपति स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में रांची में मौजूद होतीं तो यहां के आदिवासी समाज को और भी मजबूती मिलती और उनको नई ऊर्जा मिलती.