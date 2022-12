रांचीः राजधानी में दर्दनाक हादासा हुआ है. रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में गुरुवार की देर रात एक कार अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई. इस घटना में एक मासूम श्रेया की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं(girl child died in a road accident in Ranchi). ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से पानी में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है.



ये भी पढ़ेंः Road Accident in Ranchi: तेज रफ्तार ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में दो की मौत



क्या है पूरा मामलाः जानकारी के अनुसार रातू के रहने वाले चंदन कुमार चौबे अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुरुवार की सुबह दशमफॉल पिकनिक मानने कार से गए थे. वहां से रात में सभी लोग एक कार में बैठकर वापस रातू चट्टी जा रहे थे. तुपुदाना ओपी क्षेत्र के करकट्टा पुल के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गयी.

कार में बैठे सभी लोग पानी में डूबने लगे. इस दौरान डूब रहे लोगों ने बचाव के लिए आवाज लगायी. उस रास्ते से गुजर रहे एक साइकिल सवार ने उनकी आवाज सुनी और गांव के लोगों को मामले की जानकारी दी. मौके पर ग्रामीण पहुंचे और पानी में डुब रहे लोगों को निकाला. मामले की जानकारी मिलने के बाद रात में ही तुपुदाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. सभी घायलों को नामकुम स्थित सीएचसी अस्पताल ले जाया गया. जांच के बाद श्रेया को मौजूद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है.