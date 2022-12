जमुई: बिहार के जमुई में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया (Free Eye Checkup Camp In Jamui) गया. जिला के नक्सल प्रभावित क्षेत्र, पिछड़ा इलाका झाझा प्रखंड के बोड़वा पंचायत के स्कूल में वर्ल्ड रिस्पांसिबल सिटिजन ऑर्गेनाइजेशन (World Responsible Citizen Organization) के द्वारा निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया. जिसमें झारखंड के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ (Famous Ophthalmologist In Jharkhand) डॉक्टर एनडी मिश्रा (Famous Ophthalmologist Dr ND Mishra) के द्वारा लगभग 250 लोगों को शिविर में मुफ्त नेत्र जांच कर दवा भी मुफ्त वितरण किया गया.

ये भी पढे़ं- अररिया: निशुल्क जांच शिविर में 180 नेत्र रोगियों की जांच

'इस शिविर में कई ऐसे गरीब वंचित परिवार थे जिनको मोतियाबिंद हो गई और उसे इलाज करने, करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे. वैसे लोगों को निशुल्क ऑपरेशन करने की बात कही है. इस तरह का आयोजन इस क्षेत्र में पहली बार हुआ है. इसीलिए लोगों में काफी खुशी देखी गई है.' - डॉक्टर एनडी मिश्रा, नेत्र रोग विषेशज्ञ, झारखंड

जमुई में निशुल्क नेत्र जांच शिविर : उक्त इलाके के लोगों का कहना है कि हमलोग जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं. इसलिए इस तरह का आयोजन नहीं हो पाता है. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह के जांच शिविर लगाने से हमलोगों को बहुत राहत मिली है. पैसे की कमी और जिला मुख्यालय से दूरी अधिक रहने के कारण मोतियाबिंद होने के बावजूद इलाज नहीं करवा पा रहे थे. अब हमलोगों को उम्मीद जगी है कि आगे हमलोंगगों के आंखों का ऑपरेशन भी हो जाएगा.

ये भी पढे़ं- सीतामढ़ीः सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत वाहन चालकों के लिए लगाया गया नेत्र जांच शिविर

ये भी पढे़ं- शिवहर: पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा की पुण्यतिथि पर नेत्र जांच शिविर का आयोजन