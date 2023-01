रांचीः साल 2021 के नवंबर में रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के शांतिनगर में हुई पूजा और विवेक की हत्या के 408 दिनों बाद भी हत्यारे न सिर्फ पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, बल्कि पुलिस को हत्यारों का कोई सुराग भी नहीं मिल पाया है. सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रांची में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए कोई खास प्रयास भी (Double Murder Case Mystery Unrevealed In Ranchi)नहीं किया जा रहा है.

ये भी पढे़ं-ग्राम सभा में मां को डायन कह कर बेटे ने ही उतार दिया मौत के घाट, पंचायत लगाकर तीन महिलाओं को दी गई मौत की सजा

हत्या क्यों हुई यह भी नहीं पता लगा पाई पुलिसः रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के शांतिनगर मैदान में विवेक और पूजा को टांगी से काटकर बड़ी ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई (Double Murder Case Of Tupudana) थी. इस वारदात के 13 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले कातिलों का अब तक पता नहीं चला है. दोनों मृतक तुपुदाना के शांतिनगर के ही रहने वाले थे. इतने अरसे में पुलिस यह भी जानकारी जुटा नहीं पायी है कि दोनों की आखिर हत्या क्यों की गई थी.

जांच का हर तरीका अपनाया पुलिस नेः हालांकि कातिलों को पकड़ने के लिए रांची पुलिस ने हर कानूनी हथकंडे अपनाए. मौके पर डॉग स्क्वायड और एफएसएल से पूरे घटनास्थल की जांच करवाई गई. यहां तक की कॉल डंप तक निकाला गया. कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला (Ranchi Police Could Not Solve Mystery Of Murder). पुलिस को अब तक यह भी जानकारी नहीं हो पायी है कि दोनों मृतक घटना से एक दिन पहले कहां पर थे.

पुलिस की जांच जारीः तुपुदाना में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद रांची के सिटी एसपी से लेकर केस आईओ तक का तबादला दूसरी जगहों पर हो चुका है. अब दूसरे अधिकारी मामले को देख रहे हैं. सूचना तो यह भी है कि इस सनसनी खेज मामले को अब पुलिस ब्लाइंड केस मानकर फाइल बंद करने की तैयारी (Preparing To Close File Assuming Blind Case)में है. हालांकि इस मामले में जब तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कि केस को बंद करने का कोई निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया है. इस मामले में जांच जारी है.

बेरहमी से हुई थी हत्याः पूजा और विवेक की हत्या बड़ी ही बेरहमी के साथ की गई (Pooja And Vivek Murder Case) थी. दोनों पर धारदार हथियार से कई बार वार किया गया था. जिसकी वजह से दोनों के चेहरे और शरीर के कई अंगों में गंभीर चोट के निशान मिले थे. यहां तक कि हत्यारे विवेक के अंगूठे को काट कर अपने साथ ले गए थे. पुलिस को आशंका है कि कोई तो ऐसा था जो पूजा और विवेक से हद से ज्यादा नफरत करता था और उसी नफरत में इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

प्रेम के खिलाफ दर्ज करायी गई थी प्राथमिकीः मृतका की मां मिनी देवी ने पूजा के पुराने प्रेमी शांतिनगर के ही प्रेम टोप्पो पर हत्या का आरोप लगाया था. तुपुदाना ओपी में दिए बयान में मिनी देवी ने बताया था कि पूजा और प्रेम का पहले अफेयर था. दोनों लिवइन रिलेशनशिप में रहते थे. दोनों का तीन साल का बेटा भी है जो कि पूजा के साथ ही रहता था. बेटे के जन्म के बाद से दोनों में मनमुटाव हो गया और बातचीत तक बंद हो गई. इसके बाद पूजा मायके में ही रहती थी. दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने प्रेम को गिरफ्तार कर पुराने मामले में जेल भेज दिया, लेकिन उसने पुलिस की तफ्तीश में पूजा के हत्या में अपना हाथ होने से इनकार किया था.

शौच जाने की बात कह कर रात में घर से नकली थी पूजा, फिर लौट कर नहीं आईः पूजा की मां मिनी देवी के अनुसार 12 नवंबर 2021 की रात को दोनों मां-बेटी घर पर ही थी. रात को वह शौच जाने की बात कह कर निकली थी. रात 11.30 बजे जब उसकी नींद खुली तो पाया कि पूजा नहीं लौटी है. इसकी जानकारी घर में सो रहे बड़े बेटे सावन कच्छप को दी. इसके बाद दोनों मां-बेटे बाहर निकलकर काफी देर तक पूजा की खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका. पूजा की मां का कहना है कि उसे लगा कि पूजा पड़ोसी के घर में सो गई होगी. यह सोचकर मां-बेटा वापस घर आ गए. सुबह-सुबह सूचना मिली कि पास के मैदान में युवक-युवती का शव पड़ा है. जाकर देखा कि मृत युवती उसकी बेटी पूजा है.

अब परिजन भी नहीं जाते थानाः सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पूजा और विवेक के परिजनों को इस मामले को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है. हत्याकांड को लेकर दोनों के परिजन मीडिया के सामने भी कोई बयान नहीं देना चाहते हैं. दोनों के परिजन कभी भी पुलिस को इस बात को लेकर भी तहकीकात नहीं करते हैं किस केस में क्या चल रहा है या शायद सच्चाई यह भी हो कि वह जानना भी नहीं चाहते हैं कि हत्या के पीछे कौन लोग थे, पर हत्या क्यों की गई यह पुलिस के लिए अब तक सवाल बना हुआ है.