बेड़ो/देवघरः रांची जिला के नरकोपी थाना क्षेत्र के ईटा गांव के जतु उरांव की बेटी की छेका में शामिल होने आए युवक का शव शुक्रवार को गांव के एक कुएं में मिलने से क्षेत्र में सनसनी (Dead Body Recovered From Well In Bedo) फैल गई. इधर, घटना की सूचना मिलने पर नरकोपी के थाना प्रभारी अभिजीत कुमार तत्काल घटना स्थल पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया. वहीं देवघर में कुछ दिन पूर्व लक्ष्मी मार्केट के समीप हुई छिनतई मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

26 दिसंबर को ईटा गांव आया था युवकः वहीं युवक की पहचान एतवा उरांव (32), पिता सीताराम उरांव, ग्राम लूडरी, थाना चान्हो निवासी के रूप में की गई है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नरकोपी थाना क्षेत्र के ईटा बस्ती जाने वाली सड़क के किनारे जमरूद्दीन अंसारी के कुएं से शुक्रवार की दोपहर लगभग 3.30 बजे एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया (Dead Body Of Young Man Recovered From Well) था. बताया जाता है कि 26 दिसंबर को लुंडरी गांव निवासी धुच्चु उरांव की बेटी का छेका मेहमानी में युवक ईटा गांव आया था. रास्ता नहीं होने के कारण बस गाड़ी को जंगल किनारे सड़क पर खड़ी करके सभी मेहमान पैदल बस्ती गए थे. रात 8.30 बजे युवक को खाना खाते हुए देखा गया था.

पुलिस जता रही कुएं में गिरने से मौत होने की आशंकाः इस संबंध में थाना प्रभारी अभिजीत कुमार ने बताया कि संभवतः अंधेरे के कारण सड़क के किनारे बने कुएं में गिर जाने से उसकी मौत हो गई होगी. इधर, पुलिस ने कहा कि शव को पोस्टर्माटम के लिए रिम्स भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि पता चल पाएगा कि उसकी मौत कैसे हुई है. वहीं पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है.

देवघर में छिनतई के पांच आरोपी गिरफ्तारः देवघर पुलिस ने छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बता दें लक्ष्मी मार्केट में कुछ दिन पूर्व छिनतई की वारदात हुई थी. घटना में संलिप्त तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार छिनतई के सभी आरोपी नगर थाना क्षेत्र के डोमासी के निवासी हैं. उनके पास से छिनतई के पैसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी दीपक धपरा, धीरज धपरा और राजीव धपरा को पुलिस ने नाटकीय ढंग से डोमासी मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दूसरे मामले में उसी मोहल्ले से राजा धपरा और दीपक धपरा को गिरफ्तार किया गया है. इस संबंध में नगर थाना प्रभारी ने बताया कि उपरोक्त सभी अपराधी गैंग बनाकर नगर थाना क्षेत्र में अपराधिक घटना को अंजाम देते थे और आम लोगों को पिस्टल का भय दिखाकर लूटते थे.