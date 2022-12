रांचीः राजधानी में डोरंडा थाना क्षेत्र के द्वारिकापुरी इलाके में अज्ञात युवक का शव मिला (body found in drain in Ranchi) है. द्वारिकापुरी के बकेन टोली स्थित नाले में शव मिला है. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया (body found in drain of Doranda police station) है.

रांची में शव बरामद को लेकर उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है. मृतक की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है. वह द्वारिकापुरी रोड नंबर आठ चुटिया का निवासी है. जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार बुधवार को घर से निकला था लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा था. आखिर युवक का शव गुरुवार को सुबह डोरंडा इलाके में मिला है. पूरे मामले की जांच में डोरंडा पुलिस जुट गई है. पुलिस ने मृतक के परिवार को सूचना दे दी है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

डोरंडा थाना क्षेत्र में नाले से युवक मिलने से क्षेत्र में सनसनी है. घटना की सूचना मिलते ही डोरंडा पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. शव को देखने से लगता है कि युवक की हत्या की गई है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही घटना के बारे में स्पष्ट हो पाएगा. यहां बता दें कि एक सप्ताह के अंदर राजधानी में दो शव मिले हैं. पिछले दिनों अमरावती कॉलोनी में नाले से अज्ञात महिला का शव मिला था.