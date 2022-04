नालंदा: बिहार में शादी समारोह (Marriage Ceremony in Bihar) में नाच गाना तो होगा ही, कट्टा तनेगा और फायरिंग भी होगी, चाहे सरकार कितना भी कानून बना लें, लोगों ने तो कसम खा रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे. इस बार तमंचे पर डिस्को का वीडियो नालंदा से (Dance with Bar Girls in Nalanda) सामने आ रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर बस अपने मन की कर रहे हैं.

दो-दो कट्टों के साथ बार बाला का डांस: बिहार के नालंदा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में बार बाला एक नहीं बल्कि दो-दो कट्टों के साथ नाचती दिख रही है. शादी समारोह के इस मौके पर बार बालाओं के साथ युवक जमकर ठुमके लगा रहे हैं. वायरल वीडियो के संबंध में बताया जाता है कि यह आयोजन नूरसराय थाना क्षेत्र के डोईया गांव निवासी चेला पासवान के घर 13 अप्रैल को हुआ था, चेला पासवान की बेटी के शादी के मौके पर डांस का आयोजन किया गया था. हाथ में कट्टा लिए युवक जो बार बाला के साथ ठुमके लगा रहा है. वह चेला पासवान का बेटा पिंटू कुमार बताया जा रहा है. इतना ही नहीं इन कट्टों से करीब 5 राउंड फायरिंग करने की बात सामने आ रही है.

देखें वीडियो

भोजपुरी गाने पर तमंचे पर डिस्को: भोजपुरी के गीत सीधे राइफल के नोक पर टंगा जाइवा के गाने पर युवक बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रहा है. इस मामले में नूरसराय थाना अध्यक्ष विरेंद्र चौधरी ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. वीडियो के आधार पर जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी. नालंदा में यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी तमंचे पर डिस्को हो चुका है, कार्रवाई नहीं होने से इस तरह के आयोजन करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वह खुलेआम अवैध हथियारों के प्रदर्शन करने से बाज नहीं आते हैं. हालांकि ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

