प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19(1) के मुताबिक If the Director, Deputy Director, Assistant Director or any other officer authorized in this behalf by the Central Government by general or special order has on the basis of material in his possession reason to believe (the reason for such to be recorded in writing) that any person has been guilty of an offence punishable under this Act, he may arrest such person and shall, as soon as may be, informed him of the ground for such arrest . इसका हिन्दी में मतलब है कि " यदि निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसा करने का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए) कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है, वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके, उसे ऐसी गिरफ्तारी के लिए आधार के बारे में सूचित करेगा ".