रांचीः रांची के सुखदेव नगर इलाके के एक बड़े कारोबारी से 40 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया (Police Arrested Person For Demanded Extortion) है. रांची एसएसपी को मिली सूचना के आधार पर रांची के पंडरा इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.



40 लाख दो, नहीं तो मार देंगेः रांची के सीनियर एसपी किशोर कौशल ने बताया कि रांची के एक बड़े कारोबारी से कुछ दिनों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए 40 लाख रुपये रंगदारी की डिमांड की जा रही थी. रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई (Threatened To Kill For Not Paying Extortion) थी. मामले को लेकर कारोबारी ने सुखदेव नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

टेक्निकल टीम ने पता किया लोकेशनः मामला दर्ज करने के बाद रांची पुलिस की टेक्निकल टीम आरोपी की तलाश में जुट गई थी. रंगदारी मांगने के लिए जिस नंबर का प्रयोग किया जा रहा था, पुलिस उसे लगातार ट्रेस कर रही थी. हालांकि रंगदारी मांगने वाला बार-बार अपने फोन को बंद कर देता था. इस वजह से उसका सही लोकेशन नहीं मिल पा रहा था. हालांकि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टेक्निकल टीम लगातार प्रयास कर रही थी.





कारोबारी के एक गार्ड का बेटा निकला साजिशकर्ताः आखिरकार बुधवार की रात लगभग एक घंटे तक रंगदारी मांगने वाले शख्स का मोबाइल ऑन रहा. जिसके बाद सीडीआर के आधार पर आरोपी को पुलिस ने पंडरा इलाके से धर दबोचा. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जब उसकी पहचान कारोबारी से करायी गई तो वह चौंक गया. दरअसल आरोपी संदीप महतो उन्हीं के यहां काम करने वाले गार्ड का बेटा था.

अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था आरोपीः पूछताछ के दौरान आरोपी संदीप ने पुलिस को बताया कि उसके मालिक के पास काफी रुपए हैं. यह देखकर उसके मन में लालच आ गया था. वह फोटो कॉपी की मशीन लगाकर अपना खुद का धंधा शुरू करना चाहता था. इसलिए उसने व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने ही मालिक से रंगदारी की डिमांड कर (Businessman Guard Son Arrested In Extortion Case)डाली.