पटना: बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म पठान का एक गाना ‘बेशर्म रंग’ (bollywood upcoming movie pathan new song) इन दिनों खुब सुर्खियों में है. इस गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की केमेस्ट्री और डांस (Sharukh Khan and Deepika Padukone new song) को लोग खुब पसंद कर रहे हैं. हालांकि ‘बेशर्म रंग’गाने को लेकर विवाद भी हो रहा है. अलग-अलग धर्मों के लोगों ने गाने में दीपिका के कपड़े और कपड़ें के रंग को लेकर आपत्ति जताई है. खैर गाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. ऐसे में रील्स बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अब भोजपूरी स्टार भी बॉलीवुड के गाने का सहारा ले रहे हैं. भोजपुरी अभिनेत्री रक्षा गुप्ता (bhojpuri actress raksha gupta) ने भी इस गाने पर अपने मूव्स दिखाए. जिसे देख लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- एक्ट्रेस से बोले रितेश "सीना में दिल हई जम्प करे.. जैसे केहु पम्प करे, दर्शकों के दिलों पर छुरी चला रही माही की मुस्कान

रक्षा गुप्ता ने दिखाया अपना ‘बेशर्म रंग’: अपनी कातिलाना और बोल्ड अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली भोजपुरी अभिनेत्री रक्षा गुप्ता (bhojpuri actress raksha gupta Instagram) ने आखिरकार अपना ‘बेशर्म रंग’ दिखा ही दिया. दरअसल विवादों में चल रहे पठान फिल्म के एक गाने ‘बेशर्म रंग’ पर अभिनेत्री ने एक रील्स शेयर किया है. रील्स के साथ अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा है ‘कभी-कभार अपना बेशर्म रंग दिखाना जरूरी होता है’. इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किए जाने के बाद ही इस रील्स ने बवाल मचा दिया. रील्स पर लोगों के शानदार रिएक्शन आ रहे हैं.

रील्स में बोल्ड दिख रही है एक्ट्रेस: सोशल मीडिया पर काफी सक्रीय रहने वाली एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता (bhojpuri actress raksha gupta Instagram reels) के कई रील्स पहले भी वायरल हो चूके हैं. ऐसे में ‘बेशर्म रंग’गाने पर किए गए डांस वीडियो का रील वायरल होना लाजिम था. इस रील्स में जितनी तारीफ उसके डांस कि की जा रही है. उससे कहीं ज्यादा तारीफ उसके कपड़ों की भी हो रही है. इस डांस वीडियो मे एक्ट्रेस ने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ शिमरी साड़ी पहना है. साड़ी में वो कमाल लग रही है. जिसे देख यूजर कमेंट में लिखने को मजबूर हो हैं 'फायर है'. इसके अलावा वीडियो के कमेंट बॉक्स में यूजर और भी दिलचस्प रिएक्शन्स दे रहे हैं. यूजर साड़ी में ग्लैमरस दिख रही रक्षा गुप्ता के रील्स को दीपिका पादुकोण के बिकनी से बेहतर बता रहे हैं और इसे जमकर शेयर कर रहे हैं.

भोजपुरी एक्टर ने दिए मजेदार रिएक्शन: भोजपुरी अभिनेत्री रक्षा गुप्ता के इंस्टाग्राम रील (bhojpuri actress raksha gupta besharm rang reels)पर आम यूजर ही नहीं बल्कि भोजपूरी के सितारें भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. शिमरी साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में कमाल के मूब्स देखकर भोजपूरी अभिनेत्री अंजना सिंह के एक्स हसबैंड (Bhojpuri actress Anjana Singh ex-husband) अभिनेता यश कुमार खुद को नहीं रोक पाए और कमेंट में उन्होंने फायर वाली इमोजी शेयर कर दिया. इसके अलावा भोजपुरी अभिनेता राघव नय्यर ने भी वीडियो में कमेंट करते हुए लिखा है 'लवली'. ये वही राधव नय्यर है जो भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी (bhojpuri actress rani chatterjee Boy friend) के साथ अक्सर देखें जाते है.

इस फिल्म में नजर आएगी एक्ट्रेस: सोशल मीडिया पर धमाल मचाने के बाद भोजपुरी एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता जल्द ही बड़े पर्दोंं पर धमाल मचाती हुई नजर आएगी. भोजपुरी अभिनेत्री रक्षा गुप्ता इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘फनमौजी’ की शूटिंग को लेकर देश-विदेश घूम रही है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग अमेरिका में भी की जाएगी. इस फिल्म में रक्षा भोजपूरी अदाकारा मोनालिसा के पति विक्रांत सिंह के साथ दिखेगी. हाल ही में फिल्म के सेट से दोनों की तस्वीर वायरल हुई थी. जिसमें दोनों की जोड़ी बहुत हॉट और सिजलिंग दिख रही थी.