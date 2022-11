पलामू: जिला में रविवार को अलग-अलग हादसों में दो महिलाओं की मौत हो गई है (Two Women Died in Palamu). एक महिला की मौत सड़क हादसे में हो गई है जबकि दूसरी महिला की मौत कुएं में गिरने से हुई (women died in palamu in different accidents) है. दोनों मृतक महिला में से एक की पहचान नहीं हो पाई है.

सड़क हादसे का शिकार महिला: जिला के नावाबाजार थाना क्षेत्र के सीएसडी कॉलेज के पास रविवार की रात बाइक सवार महिला और पुरुष सड़क हादसे का शिकार हो गए. दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के क्रम में महिला की मौत हो गई है. जख्मी पुरुष और मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस मृतक और जख्मी के परिजनों की पहचान की कोशिश कर रही है.





कुएं में गिरने से महिला की मौत: वहीं दूसरी घटना सतबरवा थाना क्षेत्र की है. इलाके के गांव में कुएं से पानी भरने के दौरान नीलम देवी गिर गई, परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए सतबरवा के तुम्बागाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. नीलम देवी कुएं में पानी भरने के लिए स्लैब पर खड़ा हुई लेकिन स्लैब टूटने से वो कुएं में गिर गई. मौके पर मौजूद परिजनों ने कुएं से उन्हें बाहर निकाला, इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. यहां बता दें कि नीलम देवी कांग्रेस सह इंटक नेता विवेकानंद त्रिपाठी की चाची हैं. रविवार की देर शाम उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया.