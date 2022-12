पलामूः उंटारी रोड थाना क्षेत्र के फेकनडीह स्थित एक घर से बुजुर्ग का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. दरअसल, ससुर और दामाद एक कमरे में सोए हुए. कुछ देर के बाद ससुर का शव कमरे से बरामद हुआ. स्थानीय ग्रामीणों ने दामाद पर हत्या का आरोप (Son In Law Accused Of Killing Father In Law) लगाया है.

पुलिस दामाद से कर रही पूछताछः घटना के बाद ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेज दिया है. साथ ही मौके से ही दामाद कमलेश रजवार को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने ले गई. पुलिस कमलेश से पूछताछ कर रही है.

ससुर-दामाद ने साथ में पी थी शराबः जानकारी के अनुसार उंटारी रोड थाना क्षेत्र के फेकनडीह में श्रीराम रजवार अपने दामाद कमलेश रजवार के साथ कमरे में सोया था. दोनों ने रविवार की रात साथ में मिल कर शराब पी थी. बाद में उसी कमरे से श्रीराम रजवार का शव बरामद हुआ.





दामाद ससुराल वालों के साथ अक्सर करता था मारपीटः स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार कमलेश रजवार हैदरनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. रविवार की रात उसने शराब के नशे में अपने ससुराल वालों के साथ मारपीट की थी. दामाद के डर से घर के सभी लोग भाग गए थे. इसी दौरान कमलेश रजवार की पत्नी और बेटी भी घर से चली गई थी. स्थानीय ग्रामीणों ने देखा कि श्रीराम रजवार का शव कमरे में ही पड़ा हुआ था.

पुलिस कर रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजारः इस संबंध में उंटारी रोड थाना प्रभारी अशोक कुमार महतो ने बताया कि मृतक के शरीर में कहीं भी चोट के निशान नहीं मिले हैं. परिजनों ने अभी तक पुलिस को कोई आवेदन नहीं दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल दामाद को हिरासत में रखा गया है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है.