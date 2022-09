पलामू: जिला के हैदरनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) के अभियंताओं ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया (JBVNL Raid For Illegal Electricity Use). इस अभियान में अवैध ढंग से बिजली का उपयोग (Illegal Use of Electricity) करते सात लोग पाए गए. सभी के खिलाफ हैदरनगर थाना में बिजली चोरी कर उपयोग करने की प्राथमिकी दर्ज (FIR Registered for Using Electricity Theft) कराई गई है.

75 हजार रुपए का जुर्माना लगा: जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें एकरामुल हक, अर्जुन कुमार, विवेक सिंह, सभी ग्राम भगड़ा, दिलनवाज सिद्दीकी ग्राम रामबंध, खुर्शीद अंसारी हसनपुर, कृष्णा यादव खरगड़ा और मो. मुश्ताक भाई बिगहा शामिल हैं. इनपर बगैर वैध कनेक्शन लिए निजी घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और खेतों में तार खींचकर बिजली का उपयोग करने का आरोप है. जेबीवीएनएल के जूनियर इंजीनियर प्रदीप कुमार सिंह ने उक्त आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उन पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. उन्होंने बताया कि इस अभियान में उनके अलावा सहायक इंजीनियर संजय कुमार, मानव दिवसकर्मी जितेंद्र ठाकुर और मनोज कुमार शामिल थे.

सहायक अभियंता संजय कुमार ने बताया कि ग्रामीणों को वैद्य कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करना चाहिए. इसके लिए उनकी सुविधा अनुसार कई स्थानों पर निर्धारित दिवस व तिथि को विशेष शिविर का आयोजन भी किया जाता है. उन्होंने कहा है कि जेबीवीएनएल का छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा. इस दौरान बिजली का अवैध उपयोग करते पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी.