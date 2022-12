देखें वीडियो

पाकुड़ : जिला के मालपहाड़ी ओपी क्षेत्र के बाहिरग्राम झिकरहट्टी मुख्य सड़क पर एक सड़क दुर्घटना हो गई. बीती देर रात को ट्रैक्टर और बाइक आमने सामने टकरा (collision between tractor and bike in pakur) गई. इस हादसे में एक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव (Stone pelting on police after road accident) कर दिया.





यह भी पढ़ें: Road Accident in Pakur: जीप और स्कॉर्पियो में जबरदस्त टक्कर, एक चालक की मौत, दूसरा फरार



नाराज लोगों ने पुलिस पर किया पथराव: प्राप्त जानकारी के मुताबिक पत्थर से लदे ट्रैक्टर और एक बाइक की आमने- सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गयी. घटना के बाद आस- पास के सैकड़ों लोग जुट गए. इधर सूचना मिलते ही मालपहाड़ी ओपी की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. पुलिस जैसे ही घटना स्थल पर पहुंची, कुछ लोगों ने पुलिस पदाधिकारी और जवानों पर ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. पुलिस को खदेड़ने लगे. अपनी जान बचाने के लिए पुलिस और अधिकारी एक मकान में छुपे. तब उत्पातियों ने उस मकान पर पत्थराव शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस जवान और अधिकारी छुपे थे. उत्पातियों ने ट्रैक्टर को भी क्षतिग्रस्त किया.

पुलिस के अतिरिक्त बल को देखकर उत्पाती भागे: पुलिस पार्टी पर हमला की सूचना मिलते ही मालपहाड़ी ओपी प्रभारी, मुफस्सिल थाना प्रभारी, एसडीपीओ अतिरिक्त बल के साथ घटना स्थल पहुंचे. जैसे ही पुलिस का अतिरिक्त बल घटनास्थल पहुंचा, उत्पात मचा रहे लोग फरार हो गए.



पुलिस हमलावरों की जांच में जुटी: एसडीपीओ ने बताया कि घटना में बाइक चालक सुकु शेख की घटना स्थल पर मौत हो गयी है. जबकि जुबेर शेख गंभीर रूप से घायल है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस पार्टी पर पत्थरबाजी करने वालों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और उन सभी की गिरफ्तारी होगी.