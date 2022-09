लोहरदगा: शारदीय नवरात्रि के शुरू होते ही माता के जयकारे से पूरा वातावरण गूंजने लगा है(Shardiya Navratri in Lohardaga ). नवरात्रि के पहले दिन शहरी क्षेत्र में भव्य शोभायात्रा निकाली गई(Procession taken out in Lohardaga). शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शोभायात्रा ठाकुरबाड़ी मंदिर में जाकर संपन्न हुई. जहां पर कलश को स्थापित किया गया. शोभायात्रा में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था. माता के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज रहा था.



एक वेशभूषा, एक समान उत्साहः लोहरदगा में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही भक्ति की धारा बहने लगी है. लोहरदगा शहरी क्षेत्र में केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति और विभिन्न हिंदू धार्मिक संगठनों द्वारा ठाकुरबाड़ी में आयोजित होने वाले नवाह्न परायण यज्ञ और रामचरितमानस पाठ को लेकर कलश स्थापना के लिए भव्य शोभायात्रा निकाली गई(Procession taken out in Lohardaga). शोभायात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी. माता रानी के जयकारे से पूरा वातावरण गूंज रहा था. ऐसा लग रहा था, जैसे भक्त माता के दर्शन को लेकर लालायित नजर आ रहे हैं. क्या युवा, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या वृद्ध, सभी एक ही रंग में नजर आ रहे थे.

देखें वीडियो

पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ भक्तों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी थी. माता रानी के जयकारों से वातावरण गूंज रहा था. शहर के पावरगंज चौक स्थित देवी मंदिर से यह शोभायात्रा प्रारंभ हुई. जो शहर के अलग-अलग क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए शहर के गुदरी बाजार स्थित ठाकुरबाड़ी मंदिर में जाकर संपन्न हुई. जहां पर कलश को विधिवत स्थापित किया गया. इसके उपरांत भक्तों के बीच प्रसाद के स्वरूप फल का वितरण किया गया. शोभायात्रा की भव्यता ने सभी लोगों को प्रफुल्लित कर दिया. नवरात्रि के शुरुआत के मौके पर प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से कलश स्थापना को लेकर शोभायात्रा निकाली जाती है. इस वर्ष शोभायात्रा की भव्यता लोगों को आकर्षित कर रही थी. सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए थे. दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस बल के जवान भी मौजूद थे.