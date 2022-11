लोहरदगा: जिला के भंडरा में साइबर फ्रॉड की वारदात हुई (Cyber Fraud In Lohardaga) है. लोहरदगा में एटीएम बदलकर ठगी की है, उसने बड़ी चालाकी से साइबर अपराधी ने एक व्यक्ति को मिनटों में चूना लगा दिया (fraud by changing ATM in Lohardaga). जब तक वो कुछ समझ पाता, तब तक साइबर अपराधी वहां से फरार हो चुके थे. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. थाना में मिली शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एटीएम में घुसे थे साइबर अपराधीः जिला के भंडरा थाना क्षेत्र के सरना टोली गांव के रहने वाले मनता उरांव (पिता बंधना उरांव) भंडरा प्रखंड मुख्यालय में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में पैसा निकालने के लिए अपने मित्र के साथ आया. वह एटीएम पहुंचा तो उससे पहले साइबर गिरोह का एक युवक एटीएम के अंदर था. वह पैसे निकालने का नाटक कर रहा था. इसके बाद वह एटीएम से बाहर निकल जाता है. इसी दौरान मनता उरांव और उसका मित्र पैसे निकालने की कोशिश करते हैं. पीछे से साइबर अपराधियों से जुड़ा एक युवक एटीएम के अंदर आता है. बड़ी ही चालाकी से पैसे निकालने का नाटक करता है और उसके बाद एटीएम को प्रणाम कर बाहर निकल जाता है.

देखें वीडियो

पलक-झपकते ही बदल दिया एटीएमः उस युवक के वहां से निकलने पर फिर से मनता और अपने मित्र के साथ एटीएम के अंदर आते हैं और पैसे निकालने की कोशिश करते हैं. इसी बीच पीछे से वही साइबर अपराधी अंदर आता है और बड़ी चालाकी से मनता का एटीएम बदल देता है और वहां से निकल जाता है. जब तक मनता को यह पता चलता है कि उसका एटीएम बदल चुका है, तब तक एटीएम के बाहर एक कार में बैठे हुए साइबर टीम के सभी अपराधियों ने ममता के एटीएम कार्ड से कार में रखी मशीन से बिहार के नवादा के एक फैमिली मार्ट से खरीदारी के नाम पर 50 हजार रुपये की निकासी कर ली जाती है. मनता उरांव भागकर बाहर जाता है, तब तक अपराधी फरार हो चुके थे. इसके बाद मनता उरांव स्टेट बैंक शाखा पहुंचकर भंडरा थाना में इसकी सूचना दी. यह घटना 24 नवंबर 2022 की है, इस घटना का सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस साइबर अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है.