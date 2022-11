लोहरदगा: झारखंड में ईडी की कार्रवाई (ED action in Jharkhand) हो रही है. इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने बड़ा सवाल उठाया है. उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और विधायक बाबूलाल मरांडी के खिलाफ भी हमला बोला (Congress targets BJP over ED action in Jharkhand) है. प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. उन्होंने जांच पर कभी सवाल नहीं उठाया है पर उनकी टाइमिंग पर वो लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- IT Raid in Jharkhand: प्रदीप यादव ने कहा- झारखंड में ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होने पर हुई कार्रवाई



'ट्विटर बाबा को सब पहले से पता होता है'- कांग्रेस प्रवक्ताः राज्य में कांग्रेस के दो विधायक के घर पर ईडी और आईटी के छापे के बाद राजनीतिक हलचल तेज (Politics over IT and ED action in Jharkhand) है. कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर लोहरदगा पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. गैर भाजपा शासित सरकार को अपदस्थ करने का कार्य किया जा रहा है. छापा कब और कहा पड़ना है, क्या सवाल होंगे, इसको लेकर सांसद महोदय, जिनको हमने ट्विटर बाबा नाम दिया है, उनके द्वारा सारी जानकारी सार्वजनिक की जाती है. एक स्वंभू नेता जो इधर-उधर घूमते हुए अपनी डाली पर वापस आ गए हैं. ये दोनों राज्य को शर्मसार करके रख दिया है. ट्विटर बाबा को सब पहले से पता होता है. भाजपा ने पहली बार निर्णय लिया है सोमवार से आंदोलन करेंगे. हम उनके आंदोलन का स्वागत करते हैं, सरकार को रास्ता दिखाना चाहिए, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है.

राजीव रंजन प्रसाद, प्रदेश प्रवक्ता, झारखंड कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी और उनके नेताओं पर हमलावर नजर आ रही है. ईडी और आईटी द्वारा की गई छापेमारी के बाद अब कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ हमला बोल दिया है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने लोहरदगा में कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं. उन्होंने सांसद निशिकांत दुबे और विधायक बाबूलाल मरांडी के खिलाफ भी महत्वपूर्ण बातें कही है.