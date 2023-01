लातेहारः लातेहार के तीन हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की रविवार की रात सड़क दुर्घटना में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. स्थानीय हिंदूवादी नेता और मृतक के परिजन इस घटना को साजिश के तहत हत्या का मामला बता रहे हैं. अब भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता लाल प्रतुल नाथ शाहदेव ने इस घटना की जांच सीआईडी से कराने की मांग सरकार से (Demand Of CID Inquiry In Road Accident Death Case) की है. प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जिस प्रकार घटना हुई है उसमें किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है.

रविवार की रात हुई थी दुर्घटनाः दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय के रहने वाले पांच युवक रविवार की रात डाल्टनगंज से लातेहार की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत दोमुहान पुल के पास युवकों की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी. इस घटना में कार पर सवार अरुण उपाध्याय, आदर्श कुमार और पीयूष कुमार की मौत हो गई (Death Case Of Three Hindu Activists of Latehar) थी. जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे. दुर्घटना के शिकार हुए सभी युवक लातेहार के हिंदूवादी कार्यकर्ता थे. गौ रक्षा अभियान में भी सभी युवक बढ़-चढ़ कर भाग लेते थे. ऐसे में हिंदू संगठन के लोगों को यह संदेह है कि साजिश के तहत इनकी हत्या की गई और इसे दुर्घटना का रूप दिया गया है.

मृत युवकों के अंतिम संस्कार में पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रवक्ताः मृत युवकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता लाल प्रतुल नाथ शाहदेव लातेहार पहुंचे. अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने कहा कि जिस प्रकार युवकों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसमें कहीं न कहीं साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसलिए वह सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीआईडी से करायी (Demand Of CID Inquiry In Road Accident Death Case)जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. उन्होंने कहा कि तीनों युवक गौ रक्षा के मामले में इन दिनों काफी सक्रिय थे. ऐसे में गौ तस्कर भी उन्हें अपने निशाने पर रखते थे.

मनिका पुलिस की कार्यशैली पर उठाया सवालः उन्होंने (BJP State Spokesperson Lal Pratul Nath Shahdev) मनिका पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुर्घटना के बाद घटनास्थल से मात्र 25 फीट की दूरी पर अरुण उपाध्याय घायल अवस्था में पड़ा रहा. लेकिन घायल युवक को खोजने में पुलिस को दो घंटे का समय लग गया. यदि समय रहते अरुण को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया होता तो शायद उसकी जान बच जाती. इतना ही नहीं, बल्कि इतनी भीषण दुर्घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक आखिर फरार कैसे हो गया? यह भी एक सवाल है. इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

विधायक और पूर्व विधायक भी पहुंचे अंतिम संस्कार मेंः मृतक युवकों के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक वैद्यनाथ राम और पूर्व विधायक प्रकाश राम के अलावे वरीय भाजपा नेता राजन तिवारी समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए. उपस्थित लोगों ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी. युवकों की मौत के बाद (Three Hindu Activist Died In Road Accident) पूरे इलाके में शोक का माहौल है.