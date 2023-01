देखें वीडियो

कोडरमा: जिला में डोमचांच थाना स्थित सपही से सटे बिहार झारखंड की सीमा से कुछ दूरी पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां नशे में धुत पति ने पत्नी की पीट पीटकर हत्या कर दी (Koderma drunk husband killed wife). ये पूरी घटना घटना रजौली थाना क्षेत्र के सवैयाटांड़ की बताई जा रही है. इस घटना का आरोपी की ग्रामीणों द्वारा पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है लेकिन ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

कोडरमा में हत्या (Murder in Koderma) को लेकर बताया जा रहा है कि अनुसार सवैयाटांड़ के टोपा पहाड़ी का रहने वाला सुरेंद्र भल्ला हमेशा शराब के नशे में चूर रहता था. अक्सर शराब पीने को लेकर उसके और उसकी पत्नी में विवाद होता रहता था. रविवार बीती रात भी सुरेंद्र भल्ला रोज की तरह शराब के नशे में चूर होकर घर लौटा था. इसी दौरान किसी बात को लेकर सुरेंद्र भल्ला का अपनी पत्नी आरती देवी के साथ विवाद हो गया. दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि सुरेंद्र ने घर में रखे डंडे से अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर दी. सुरेंद्र बेरहमी से अपनी पत्नी की तब तक पिटाई करता जब तक उसकी जान नहीं निकल गयी (Husband beat wife to death in Koderma).

इस घटना की जानकारी सुबह ग्रामीणों को लगी, जिसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हुए और घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस रजौली थाना को दी. इधर ग्रामीणों ने घटना को अंजाम देने वाले आरोप पति सुरेंद्र भल्ला को पकड़ कर अपने कब्जे में कर रखा था और उसपर जमकर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाए. जिसका वीडियो भी सामने आया है. लेकिन इस वीडियो में आरोपी ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है. उसने उसकी पिटाई की थी जिससे वो जमीन पर गिर गयी थी. उसके बाद वो उसे लेकर घर आ गया इस दौरान कई महिलाएं भी उसके साथ थीं. नशे में धुत आरोपी पति ये बताने में सक्षम नहीं कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई.

इस घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने घटनास्थल से आरती देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेजा है.