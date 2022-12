खूंटीः तोरपा में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने 17 वर्षीय किशोर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप (Minor Girl Raped In Khunti) लगाया है. लड़की की शिकायत के अनुसार किशोर अक्सर उसके मोबाइल पर फोन कर बातचीत करता था. इसी साल मार्च में दोनों की पहचान हुई थी. लड़की ने बताया कि मई में कुमांग में एक शादी समारोह में किशोर उसे जबरदस्ती ले गया और खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया. मई से अब तक शादी का प्रलोभन देकर लगातार उसका शोषण करता रहा. फिलहाल किशोरी एक माह की गर्भवती है. वहीं आरोपी किशोर पीड़िता के बच्चे को अपनाने और उससे शादी करने से इनकार कर रहा है. जिसके बाद किशोरी ने इसकी सूचना तोरपा थाने को गुरुवार को दी. पीड़िता की शिकायत पर तोरपा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. तोरपा पुलिस ने शुक्रवार को किशोरी का मेडिकल और 164 के तहत बयान दर्ज कराया. तोरपा पुलिस ने बताया कि किशोरी की शिकायत के बाद नाबालिग को निरुद्ध कर लिया गया है. नाबालिग को आज बाल सुधार गृह भेजा जाएगा.

धनबादः बाघमारा के तेतुलमारी थाना अंतर्गत खास सिजुआ निवासी सेवानिवृत्त बीसीसीएल कर्मी सीताराम चौहान (65) की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो (Old Man Died In Suspicious Condition In Dhanbad) गई है. उनका शव कमरे में पड़ा मिला है. शव के आसपास के खून के धब्बे भी मिले हैं. हालांकि मृतक के बेटे का कहना है कि पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुट गई है. मृतक के बेटे ने बताया कि पिछले चार-पांच दिनों से उनके पिता लगातार शराब पी रहे थे. साथ ही हमेशा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कहते थे. मां के गुजर जाने के बाद से सदमे में थे. हालांकि कमरे में कई जगह खून के धब्बे देखे गए हैं. साथ ही कमरे में रखा आलमीरा भी खुला पाया गया. फिलहाल तेतुलमारी पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है.

कोडरमा: कोडरमा के डोमचांच में चार घरों में एक ही रात चोरी हुई है. हालांकि दो घरों में चोरी का प्रयास असफल रहा. चोरों ने ज्यादातर बंद घरों को निशाना बनाया (Theft From Closed Houses In Koderma) है. जिसमें डोमचांच थाना क्षेत्र के बगड़ो में तुलसी पंडित के दो घर, टहल पंडित, जागेश्वर सिंह और मुमताज के घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है. चोरों ने घरों से नगदी, जेवरात समेत पीतल और कांसा के बर्तनों पर भी हाथ साफ किया है. वहीं एक ही रात में चार घरों में चोरी की घटना से लोगों में दहशत है.फिलहाल पुलिस मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है.

रामगढ़ः रामगढ़ जिले में इन दिनों बेरोकटोक अवैध बालू का कारोबार परवान पर है. वहीं अवैध बालू के कारोबार को रोकने के लिए रामगढ़ जिले के अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं. जिसके कारण बालू माफियाओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है. आपको बताते चलें कि वर्ष 2018 से रामगढ़ जिले के घाटों से बालू के उठाव पर रोक है. बावजूद इसके बालू माफिया नदियों का दोहन कर (Illegal Lifting Of Sand From Ramgarh) रहे हैं. वहीं अवैध बालू के उठाव से राज्य सरकार को लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है. इस संबंध में पतरातू अंचल अधिकारी शिव शंकर पांडे ने कहा कि अवैध बालू उठाव की सूचना पर कार्रवाई की जाती है.

चाईबासा: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सात जनवरी को चाईबासा कार्यक्रम को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने टाटा कॉलेज अवस्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. इस मौके पर दीपक प्रकाश ने बताया कि सात जनवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह का चाईबासा में संभावित कार्यक्रम है. इसको लेकर शुक्रवार को स्थल निरीक्षण किया जा रहा है.इस बार गृहमंत्री के दौरे को लेकर वास्तु का विशेष ध्यान दिया जा रहा है. कार्यक्रम के लिए पंडाल का निर्माण पूर्व पश्चिम दिशा में कराया जाएगा.

हजारीबागः हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के एक पत्रकार को पीएलएफआई के सदस्यों ने जानलेवा हमला की धमकी देते हुए उनकी बंद दुकान के शटर पर 7 राउंड फायरिंग की है. साथ ही दुकान पर पोस्टर भी चिपकाया है. वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुट गई है.

बोकारो: दामोदा आउटसोर्सिंग में चल रहे खनन और ट्रांसपोर्टिंग कार्य को बोकारो झरिया ओपी प्रभारी के द्वारा बंद कराने का आरोप लोकल सेल के मजदूरों और सिजुआ ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष अशोक महतो द्वारा लगाया गया है. इस संबंध में सिजुआ ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष अशोक महतो ने कहा कि बोकारो झरिया ओपी प्रभारी ने बिना किसी कारण के लाठी के बल पर काम बंद करा दिया है. जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि एमपीएल, मुडेन, आउटसोर्सिंग रोड सेल बंद हो जाने से काफी नुकसान हो रहा है. वहीं प्रशासन के इस रवैये मजदूरों में रोष है.

पाकुड़: शहरी क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने, ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए एसडीओ हरिवंश पंडित की अध्यक्षता में बैठक की गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि नो एंट्री का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाएगा. शहरी क्षेत्र में वैसे ऑटो और ई-रिक्शा चालक जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं ई-रिक्शा स्टैंड को लेकर चिह्नित स्थान की सफाई कराने का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को दिया गया.बैठक में शहरी क्षेत्र के मुख्य सड़क के बायीं और दायीं ओर सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर दुकानें संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ जनवरी माह में अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया.

देवघरः आध्यात्मिक नगरी देवघर की एक नर्सरी में भोजपत्र का दुर्लभ पेड़ लगा कर समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है. भोजपत्र में लिखी गई कोई भी चीज हजारों वर्ष तक सुरक्षित रहती है. जानकार बताते हैं कि प्राचीन काल के विक्रमशिला, मिथिला, नालंदा या अन्य विश्वविद्यालय में भोजपत्र पर लिखे अनगिनत ग्रंथ थे जो विदेशी आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिए गए थे. बाद में भोजपत्र पर लिखे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज को अंग्रेजों के शासनकाल में यहां से उठा कर जर्मनी ले जाया गया था, जो आज भी वहां के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं. जानकर बताते हैं कि देवघर में वे सभी दुर्लभ प्रजाति के पेड़-पौधे पाए जाते थे जो कैलाश के शिवालिक पर्वत पर मौजूद हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में भोजपत्र के पौधे जैसे दुर्लभ प्रजाति के पौधे भी नष्ट हो गए.