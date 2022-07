जामताडा: जिला में मिहिजाम थाना क्षेत्र के भागाबांध गांव से हल्दिया से बरौनी तक तेल पाइप लाइन (Oil pipeline from Haldia to Barauni) को क्षतिग्रस्त कर हजारों लीटर तेल की चोरी किए जाने का सनसनीखेज मामला (Oil theft in Jamtara) सामने आया है. जिसके बाद इंडियन ऑयल कंपनी की टीम हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंच क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को मरम्मत कराने में जुट गयी है. इधर पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गयी है.

मिहिजाम और करमाटांड़ थाना इलाके में हल्दिया से बरौनी तक बिछाई गयी इंडियन ऑयल कंपनी की पाइप लाइन (Indian Oil Company) गुजरती है. इसी पाइप में इस पाइप लाइन से इंडियन ऑयल कंपनी की तेल बरौनी तक जाती है. इसकी सुरक्षा के लिए पूरी टीम गठित की गई है. समय-समय पर सुरक्षा और पेट्रोलिंग भी की जाती है. बावजूद इसके पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर तेल की चोरी होने की घटना पर सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.

इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए आईओसी के जसीडीह वरिष्ठ संचालक प्रबंधक रतन कुमार ने बताया कि पाइप लाइन से तेल का रिसाव होने का पता चलने पर खोजबीन शुरू की गयी. जिसमें मिहिजाम थाना अंतर्गत के भागाबांध गांव में तेल का रिसाव और चोरी (Oil theft by damaging pipeline) होने का पता चला. इसके बाद से पश्चिम बंगाल और जसीडीह की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत करने का काम किया. पदाधिकारी ने बताया कि मामले की जानकारी संबंधित थाना को सूचना दे दी गई है. कितना तेल निकाला गया है या चोरी की गई है, इसकी जानकारी फिलहाल पदाधिकारी ने नहीं दे पाए. फिर भी करीब करीब 1 टैंकर तेल की चोरी का अंदेशा है.इस पूरे मामले में जामताड़ा के एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज ने जानकारी देते हुए बताया है कि हल्दिया से बरौनी तक तेल की पाइप लाइन जामताड़ा से गुजरती है. मिहिजाम थाना के भागाबांध गांव में तेल चोरी होने की घटना होने पता चला है. इसके लेकर जांच कर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पदाधिकारी लगभग एक टैंकर तेल की चोरी होने और इसमें अंतरराष्ट्रीय गैंग के शामिल होने की आशंका जाहिर की है. यहां बता दें कि मिहिजाम में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर तेल चोरी होने की यह दूसरी घटना है. इससे पहले 2017 में घटना हो चुकी है.