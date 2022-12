गुमला: जिला के भरनो थाना क्षेत्र के अमलिया डहुटोली गांव में मंगलवार सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिला (Dead body found from well in Gumla). ग्रामीणों ने बोरी में बंद अज्ञात महिला का शव जंगल के किनारे एक कुंआ से बरामद किया (Woman dead body found from well).

ग्रामीणों ने फौरन इसकी सूचना भरनो थाना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी. शव को प्लास्टिक में लपेटकर बोरा में डाला गया और फिर उसे रस्सी के सहारे कुएं में डाल दिया गया.