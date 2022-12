गुमलाः एक ओर जहां सड़क सुरक्षा की टीम द्वारा जागरुकता फैलाने का काम किया जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ तेज रफ्तार का कहर लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है. ताजा घटना गुमला जिला की है. जहां बुधवार रात सड़क हादसे में दो की मौत हो गयी (Road Accident in Gumla) है.

गुमला में सड़क दुर्घटना में दो की मौत हो गयी (accident in Gumla two youth died) है वहीं एक की हालत गंभीर है, जिसे रांची के रिम्स रेफर किया गया है. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि जिला में घाघरा थाना क्षेत्र के स्टेट हाइवे में डेवीडीह के पास बुधवार की देर रात एक मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार होकर घाघरा से अपने घर जा रहे थे. इसी दौरान डेवीडीह के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी (Gumla two youth died in collision of vehicle).

इस दुर्घटना में तीनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से तीनों युवकों को इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल लाया दिया. जहां चिकित्सकों ने बड़काडीह निंझियाटोली निवासी 16 वर्षीय किशोर दीपेश उरांव को मृत घोषित कर दिया. जबकि गंभीर रूप से घायल सिकंदर उराव और अभय उरांव को गुमला सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया. लेकिन रिम्स ले जाने के दौरान बदरी करमटोली निवासी 18 वर्षीय युवक सिकंदर उराव की मौत रास्ते में ही हो गई. परिजनों के अनुसार अभय उरांव का इलाज रिम्स में चल रहा है. इस हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक गाड़ी से लेकर मौके से भागने में सफल हो गया. पुलिस उस गाड़ी की तलाश कर रही है.