गुमला: गुमला थाना क्षेत्र के लोसय नदी में सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हुई गुप्ता यात्री बस को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया (Arson in accident bus in Gumla). आगजनी की घटना से पूरी बस जल कर राख हो गयी. जानकारी के अनुसार अग्निशमन वाहन ने रात में ही घटनास्थल पर आग बुझाया लेकिन, बस के दाहिने हिस्से के टायर में सुबह तक आग लगी हुई थी. बस के अंदर से धुआं निकल रहा था.



जांच में जुटी है पुलिस: मालूम हो कि सोमवार को दुर्घटनाग्रस्त हुई बस की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है. जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं. उसी बस को कुछ लोगों ने आग लगा दी. गुमला थाना प्रभारी विनोद कुमार के अनुसार बस दुर्घटना मामले में गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. रात में सूचना मिली की बस में किसी ने आग लगा दी है. अग्निशमन वाहन से आग बुझाने का प्रयास किया गया. बस में आगजनी की घटना मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल, राउरकेला से गया जा रही बस गुमला जिला के सदर थाना क्षेत्र स्थित डिपो के पास सोमवार सुबह गुप्ता यात्री बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त (Road Accident in Gumla) हो गई थी. जिसमें बस की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार की मौत घटनास्थल पर हो गई और दो दर्जन लोग घायल हो गए. वहीं घायलों को इलाज के लिए गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. आशंका जताई जा रही है कि घटना से आक्रोशित लोगों ने आगजनी की है. फिलहाल, यह जांच का विषय है. पुलिस जांच में जुटी हुई है.