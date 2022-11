गोड्डाः जिला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला (Road Accident in Godda) है. गोड्डा में सड़क दुर्घटना में तीन बाइक सवार की मौत (Three youth died in road accident in Godda) हो गयी जबकि इस हादसे दो युवक घायल हुए हैं. घायलों का इलाज बिहार के भागलपुर अस्पताल में चल रहा है.

गोड्डा एसपी नाथू सिंह मीणा लोगों और युवाओं से लगातार अपील कर रहे हैं कि तेज रफ्तार में गाड़ी या बाइक नहीं चलाएं, सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन करें. नियमों के सख्ती से पालन कराने के लिए सभी थाना प्रभारियों को रफ्तार पर अंकुश लगाने का निर्देश भी दिया गया है. फिर तेज रफ्तरा से होने वाले हादसों पर अंकुश लगना असंभव सा नजर आ रहा है. गोड्डा में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है. इसी कड़ी में सोमवार रात गोड्डा में हुए दो अलग अलग दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी. वहीं दो लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज भागलपुर अस्पताल में किया जा रहा है.



पहली घटना गोड्डा भागलपुर मार्ग पर डुमरिया के पास हुई है. जिसमें एक बाइक पर तीन युवक सवार होकर गोड्डा से पंजवारा की ओर आ रहे थे. इसी दौरान उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दो युवक की मौके पर ही मौत हो गयी. मारे गए युवकों में एक बांका जिला के संबलपुर गांव का युवक रवि कुमार सिंह और दूसरा इसी जिला के रनगांव के बिनोद बागवे शामिल है. वहीं हेमंत सिंह को गंभीर रूप में भागलपुर में भर्ती कराया गया है.



इसके अलावा दूसरी घटना जिला के महगामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर की है. जहां एक लाइन होटल के पास खड़ी हाइवा में तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गयी, वहीं एक अन्य घायल हो गया.