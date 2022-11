गोड्डाः अडानी पावर प्लांट (Adani Power Plant in Godda) में सोमवार को मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प (Clash between police and laborers in Godda) हो गई. इस दौरान मजदूरों की ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें मोतिया ओपी में तैनात एएसआई सहदेव प्रसाद के सिर में चोट लगी है. इसके साथ ही कई सिक्यूरिटी जवान घायल हुए हैं.

मिली जानकारी के अनुसार अडानी पावर प्लांट के अंदर कुछ मांगों को लेकर मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे. पिछले दिनों ड्यूटी पर तैनात मजदूर की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद मजदूरों और अडानी प्रबंधन के बीच आपसी समझौता हुआ. लेकिन समझौत के अनुसार मांग पूरा नहीं की गई. इससे आक्रोशित मजदूर आंदोलन करने लगे.

आंदोलन के बीच बचाव में गोड्डा पुलिस पहुंची. पुलिस को देखते ही मजदूर उग्र हो गए और पत्थर चलाने लगे. पुलिस ने बताया कि मजदूर उग्र होकर पत्थरबाजी करने लगे. इसमें एक पुलिसकर्मी के सिर में चोट लगी है. उन्होंने कहा कि पुलिस भी आत्मरक्षा में दो-चार राउंड हवाई फायरिंग की है.

एसडीपीओ आनंद मोहन सिंह ने बताया कि 4000 की संख्या में मजदूर थे. इन मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया है. पत्थर चलाने वाले मजदूरों को चिन्हित किया जा रहा है और उसके खिलाफ कानूनी कर्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि पहले एक मजदूर की मौत हो गई थी. इसको लेकर आपसी समझौता के तहत मामला रफा दफा किया गया था. लेकिन अचालन मजदूर उग्र हो गए. इसके कारणों को भी पता लगाया जा रहा है.

बता दें कि दिसंबर में अडानी पावर प्लांट की शरुआत होनी है. संभवना है कि इस प्लांट का उद्घाटन प्राधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. अडानी पावर प्लांट से बिजली बंग्लादेश को आपूर्ति की जानी है. इसको लेकर पिछले दिनों दिल्ली में बंग्लादेश के प्राधानमंत्री शेख हसीना और गौतम अडानी के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई थी.