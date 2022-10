गिरिडीहः जिले के जमुआ की रहने वाली एक नाबालिग को बेच दिया गया था. मानव तस्करों ने लड़की को बिहार के गया में रखा था लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया(Minor girl rescued from smugglers in giridih). लड़की की बरामदगी गया से की गई है. इस मामले में तीन महिला समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए लोग गिरिडीह, गया व राजस्थान के हैं.



तीन माह से लापता थी लड़कीः यहां बता दें कि जमुआ की एक नाबालिग लड़की शहर के पचम्बा थाना इलाके के बोड़ो में एक शिक्षक के घर काम करती थी. इस बीच लड़की लापता हो गई. मामले को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज उठायी. इधर पुलिस ने भी छानबीन शुरू की.



विशेष टीम ने शुरू की पड़तालः एसपी अमित रेणू ने मामले को लेकर विशेष टीम का गठन किया. टीम ने छानबीन शुरू की तो यह बात समाने आयी कि लड़की को बेच दिया गया है. इसी दौरान गिरिडीह के मीर नामक होटल में छापा मारा गया. यहां से 12 लोगों को पकड़ा गया. पकड़े गए लोगों में गया व राजस्थान के लोग भी शामिल हैं. इन लोगों ने ही लापता लड़की के संदर्भ में जानकारी दी. यह बताया कि उसे बेच दिया गया है और लड़की बिहार के गया में है.



जिसके बाद एक टीम गया गई और यहां संजय चौधरी नामक व्यक्ति के घर से लड़की को बरामद किया गया(Minor girl rescued from smugglers in giridih). जो जानकारी मिली है कि लड़की को बहला - फुसला कर ले जाया गया था और इसका दाम तीन चरण में लगाया गया था. सभी को बयाना भी दे दिया गया. लड़की को राजस्थान ले जाना था. पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा आज करेगी.