गिरिडीह: नगर थाना के एक दारोगा पर दबंगई दिखाने का आरोप लगा (Inspector accused of bullying in Giridih) है. आरोप है कि दारोगा (Sub inspector) को हल्की बात पर ऐसा गुस्सा आया कि उसने कमर से सर्विस रिवाल्वर निकालकर आमलोगों के सामने ही तान दी. तानने के बाद उसके हाथ से रिवाल्वर जमीन पर गिर गया, जिसे उसने लड़खड़ाते हुए उठाया और पुनः कमर में डालकर लड़खाड़ते हुए चल दिए. सिविल ड्रेस में रिवाल्वर लिए श्यामबाबू राठौर का वीडियो भी बनाया गया और इसे वायरल कर दिया गया है.





छात्र ने की शिकायत : इस मामले को लेकर छात्र गोलू ने पुलिस के आलाधिकारी से शिकायत की है. गोलू ने बताया कि वह अपने साथियों व मुहल्ला के अन्य लोगों के साथ हुट्टी बाजार में अलाव के पास बैठा था. वहीं नगर थाना से अपने घर जा रहे एसआई श्याम बाबू राठौर के बगल से बाइक गुजरा, जिससे वह चमक गए. इसी बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने कमर से रिवाल्वर निकाल कर अलाव ताप रहे लोगों की तरफ तान दी. इससे भगदड़ मच गई. वह भी भागने लगा. लेकिन दारोगा रिवाल्वर लेकर मेरे समक्ष आ गए और तान दी. गोलू का कहना है कि दारोगा सम्भवतः नशे में था. बताया कि उसने इसकी शिकायत डीएसपी से की है.



रिवाल्वर तानने का आरोप गलतः इस मामले में एसआई श्याम बाबू राठौर ने बताया कि थाना से वापस अपने रूम पर जा रहे थे. इसी दौरान किसी ने सीटी बजायी या पटाखा फोड़ दिया. इसकी वजह से बाइक समेत गिर गए. इसके बाद लोगों ने उन्हें घेर लिया और इसी क्रम में उनका रिवाल्वर गिर गया. जिसका वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया गया. उन्होंने कहा कि किसी पर रिवाल्वर नहीं ताना, बल्कि रिवाल्वर को सेफ किया. डीएसपी संजय राणा ने नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी को जांच का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाई की जाएगी.