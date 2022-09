गढ़वाः जिला में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म (Dalit minor girl kidnapped and rape) हुआ है. पीड़िता ने रविवार को बरडीहा थाना (Bardiha Police Station) में एफआईआर दर्ज कराया है. आरोपी का नाम इरशाद खान है, वह बालिग है. गढ़वा के एसपी अंजनी कुमार झा (Garhwa SP Anjani Kumar Jha) ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के इस मामले में पोस्को एक्ट, एसटी-एससी एक्ट की अलग-अलग धाराओं के अलावा आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है. एसपी ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल जांच कराया जा रहा है. पीड़िता का आरोप है कि इरशाद खान नामक शख्स ने उसको अगवा कर जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता को अगवा करने में इरशाद के साथ एक और शख्स शामिल था, जिसे वह नहीं पहचानती है. आरोपी भी पीड़िता के ही गांव का रहने वाला है. एसपी ने बताया कि घटना कुछ समय पहले की है. इस घटना के बाबत भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने ट्वीट कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

हाल के दिनों में दुमका में दो नाबालिग लड़कियों की हत्या कर दी गई है (Murder cases in Dumka). दुमका में अभी पेट्रोल से जली नाबालिग की मौत का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और आदिवासी लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आ गया. 23 अगस्त को दुमका के टाउन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के ऊपर शाहरुख नाम के लड़के ने पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी थी (Girl burnt to death in one sided love). इसके बाद दस दिनों के अंदर ही फिर एक लड़की के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या कर दी गई. पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म है. विपक्ष झारखंड में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है. इधर इन घटनाओं को लेकर लोगों में भी आक्रोश है, वो न्याय की मांग कर रहे हैं.