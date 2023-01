जमशेदपुरः जमशेदपुर शहर में दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई (Two People Died In Two Accidents In Jamshedpur) है. पहली घटना जुगलसलाई इलाके में हुई. जिसमें ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है. वहीं दूसरी घटना सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में हुई है. जिसमें ट्रक की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार की मौत हो गई है. पुलिस दोनों मामले में शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

जुगलसलाई में ट्रेन से कट कर युवक की मौतः जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक से कुछ दूरी पर डाउन लाइन में ट्रेन से कट कर एक युवक की मौत हो (Youth Dies After Hit By Train In Jugsalai) गई. गुरुवार की देर शाम शव की पहचान बागबेड़ा थाना क्षेत्र के हरहरगुट्टू निवासी 18 वर्षीय राजकुमार महतो के रूप में हुई है. इधर, घटना की जानकारी मिलते ही टाटानगर रेल थाना की पुलिस और जुगसलाई थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंच गई. वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन घटना स्थल पहुंचे और शव की पहचान की है. परिजनों ने बताया कि चार जनवरी को राजकुमार ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया था. शुक्रवार सुबह 10.10 बजे वह घर से निकला और फिर लौट कर नहीं आया. परिजनों ने बताया कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था वो ज्यादा घूमना-फिरना नहीं करता था. फिर यहां कैसे आया यह पता नहीं है. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

ट्रक की चपेट में स्कूटी सवार की मौतः वहीं दूसरी घटना सिदगोड़ा थाना क्षेत्र की है. जहां ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो (Scooty Rider Dies After Hit By Truck In Sidhgora) गई है. सिर में गंभीर चोट आने उसकी मौत हो गई है. जबकि हेलमेट टूट गया है. घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि लोडेड ट्रक गोलमुरी से ह्यूमपाइप की तरफ जा रही थी, जबकि स्कूटी सवार व्यक्ति सिदगोड़ा से साकची की तरफ जा रहा था. इसी दौरान स्कूटी सवार रोड क्रॉस करने के दौरान ट्रक के पिछले चक्के की चपेट में आ गया. जिसके कारण हेलमेट टूट गया और सिर पर गंभीर चोट आने से घटना स्थल पर ही मौत हो गई है. इधर, घटना के बाद ट्रक चालक भागने के फिराक में था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया है. मृत युवक सिदगोड़ा क्षेत्र का रहने वाला है. पुलिस उसकी पहचान कर उसके परिजन को जानकारी दे दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.