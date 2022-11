जमशेदपुर: शहर के होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (Jamshedpur Hotel and Restaurant Association) के साथ एसएसपी की बैठक में अपराध नियंत्रण में सहयोग देने पर अहम चर्चा हुई है. बैठक में एसएसपी ने वादा किया कि होटलों में कम तलाशी ली जाएगी (SSP meeting with JHRA to curb crime in Jamshedpur). इसके लिए प्रबंधन आगंतुकों का सम्पूर्ण ब्यौरा अपडेट रखेंगे.

जेएचआरए और एसएसपी की बैठक: जमशेदपुर के साकची क्षेत्र स्थित होटल जीवा में होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (जेएचआरए) के सदस्यों के साथ एसएसपी प्रभात कुमार की अहम बैठक हुई. बैठक में एसएसपी ने होटल मालिकों से बातचीत की और अपराध पर अंकुश लगाने में उनसे सहयोग देने की बात कही. इस दौरान ही उन्होंने होटल मालिकों को कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में होटल में आगंतुकों की जांच करने में निष्पक्ष सहयोग करें.

जेएचआरए ऐप लॉन्च करेगा: मौके पर होटल संचालकों ने होटल में ठहरने वाले अतिथियों की सभी एंट्री पुलिस को मुहैया कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की. एसोसिएशन इसके लिए एक ऐप लॉन्च करने पर भी विचार कर रहा है. ऐसी सभी चीजों को जल्द ही सुधारने पर टीम काम कर रही है. इनका मुख्य मकसद है कि इससे पुलिस होटल में ठहरने वाले हर शख्स की जानकारी ऑनलाइन देख सकेगी. अगर किसी भी तरह का अपराधी होटल में ठहरता है. अगर वह अपराध करके भाग जाता है, तो पुलिस उसके पास जल्दी पहुंच जाएगी. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे.



अपराध नियंत्रण अभियान: होटल मालिकों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले एक माह के दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि अपराध नियंत्रण अभियान के दौरान होटल मालिकों को अनावश्यक रूप से निशाना न बनाया जाए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में पुलिसिंग बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और लोगों को उनका समर्थन करने की जरूरत है.



पुलिस को सूचित करें: वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने वादा किया कि उन्होंने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत विषम घंटों के दौरान होटलों की तलाशी कम समय में सुनिश्चित की है. उन्होंने कहा कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर इसकी सूचना तुरंत पुलिस मुख्यालय या नजदीकी पुलिस चौकी के माध्यम से दी जानी चाहिए.