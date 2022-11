जमशेदपुरः मानगो पुलिस को रविवार की सुबह एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है, जो मछली लदे वाहन से ब्राउन शुगर की तस्करी (Brown sugar recovered from fish laden vehicle in Jamshedpur) करता था. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, पकड़े गए दोनों तस्करों से थाना में पूछताछ की जा रही (drug smugglers arrested in Jamshedpur) है. इस सबंध में बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मानगो थाना क्षेत्र मछली लदे वाहन से ब्राउन शुगर की तस्करी हो रही है. इसके बाद पुलिस ने मानगो चौक में वाहन चेकिग की शुरुआत की. इस दौरान मछली से लदे वाहन को मानगो चौक के पास रोका गया. उस वाहन से तलाशी के दौरान उसके केबिन से लगभग 300 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया. वहीं पुलिस ने तत्काल वाहन चालक सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पकड़े गए लोगो से पूछताछ कर रही है, वो लोग ब्राउन शुगर को कहां लेकर जा रहे थे.