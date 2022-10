जमशेदपुर: शहर के सिदगोड़ा सूर्य मंदिर टाउन हॉल मैदान में रघुवर दास और सरयू राय के समर्थकों के बीच हुए विवाद (Saryu Rai And Raghuvar Das Group Clash) में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि हिंदू विरोधी शक्तियों ने पर्व में विघ्न डालने का काम किया है (Raghuvar Das reaction on clash in jamshedpur Sun Temple). मुझे भगवान सूर्य पर पूरा विश्वास है वह न्याय करेंगे. जबकि लोकसभा सांसद ने कहा जो हुआ अच्छा नहीं हुआ (MP Vidyut Varan Mahto reaction on clash in jamshedpur Sun Temple).

झड़प में कई लोग घायल: जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित सूर्य मंदिर के पास स्थित टाउन हॉल मैदान में शुक्रवार की देर शाम कार्यक्रम के लिए टेंट लगाने को लेकर हुए विवाद में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय के समर्थक आपस में भिड़ गए इस दौरान जमकर कुर्सियां चली. जिसमें कई लोग घायल हुए दोनों पक्षों ने सिदगोड़ा थाना में मामला दर्ज कराया है.

मामले में एफआईआर दर्ज: इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती कर दी है और मैदान में जाने पर रोक लगा दी है. वहीं यह घटना झारखंड में चर्चा का विषय बन गया है. लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में इस तरह की घटना को लोग राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं.



रघुवर दास और सरयू राय दोनों के समर्थकों में झड़प: आपको बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा में रघुवर दास पांच बार विधायक और राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. जबकि बीते विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर राय जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर क्षेत्र के विधायक बने. 2003 में रघुवर दास ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था और मंदिर के पास स्थित टाउन हॉल मैदान में प्रति वर्ष छठ पर्व पर सांस्कृतिक भजन संध्या का आयोजन होता रहा है. इधर 2022 में छठ पर्व में भजन संध्या का आयोजन को लेकर तैयारी की जा रही थी. शुक्रवार की शाम मैदान में रघुवर दास और सरयू राय दोनों के समर्थको के बीच कहा सुनी होने लगी फिर जमकर हंगामा हुआ और दोनों पक्ष आपस मे भीड़ गए. जिसमें कई लोग घायल भी हुए है.

रघुवर दास ने बताया: इधर इस घटना के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि पूरा राज्य जानता है कि 2003 में मैंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया और तब से वहां सांस्कृतिक भजन संध्या का कार्यक्रम होता आ रहा है लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्व अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ती के लिए धार्मिक स्थल को कलंकित करने का काम किया है. जबकि वहां भजन संध्या का आयोजन के लिए तैयारी की जा रही थी लेकिन छठ विरोधी, हिन्दू विरोधी शक्तियों ने काम में विघ्न डालने का काम किया है. मैं भगवान सूर्य पर विश्वास रखता हूं भगवान सूर्य ऐसे विरोधी शक्तियों का नाश करेंगे.



विद्युत वरण महतो ने बताया: इधर जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो न कहा है कि मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है. इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए.