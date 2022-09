धनबाद: तेलीपाड़ा रोड सिमलडीह के स्थानीय लोगों ने नगर निगम की ओर से रोड निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया (Protest for Road Construction Work in Dhanbad). स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से नगर निगम की ओर से रोड पास किया गया है. फिर भी इस रोड में नाली निर्माण का काम नहीं किया जा रहा है. इससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. इसी मामले को लेकर बुधवार को रोड निर्माण के काम को बंद करा दिया गया है (Road Construction Work Stopped by Local People). सभी लोग एकत्रित होकर स्थानीय पार्षद प्रियरंजन सिंह और नगर निगम के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया.



सिमलडीह के स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि वार्ड संख्या 25 के इस रोड तेलीपाड़ा से लेकर सिमलडीह तक नगर निगम की ओर से रोड का निर्माण किया जा रहा है लेकिन वो लोग नाली का निर्माण नहीं कर रहे हैं. इसकी वजह से नाली का पानी रोड पर जमा हो जा रहा है. इसलिए नगर निगम और स्थानीय पार्षद प्रियरंजन से इस मामले को लेकर शिकायत की गई. लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की और रोड निर्माण की गति काफी तेजी से प्रारंभ होने लगी.

जिसकी वजह से सभी लोग एकत्रित होकर बुधवार को रोड निर्माण के काम को पूरी तरह से बंद करा दिया है. जब तक नाली का निर्माण ना हो जाए तब तक रोड किसी भी कीमत पर बनने नहीं दिया जाएगा. नगर निगम की रोड में भी लो क्वालिटी की रोड बनाई जा रही है. इसका भी हम सब विरोध कर रहे हैं जबकि रोड 30 फीट चौड़ी निर्माण की बात हुई थी लेकिन संवेदक 18 फीट ही रोड निर्माण कर रहे हैं.





नगर निगम रोड का निर्माण करा रहे संवेदक ने बताया कि यह रोड हीरापुर से लेकर तेलीपाड़ा होते हुए सिमलडीह तक करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित की जा रही है. इस रोड में कहीं भी, किसी भी नाली के निर्माण का जिक्र नहीं है इसलिए नाली का निर्माण संवेदक की ओर से नहीं किया जा रहा है. जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली का निर्माण कराया जाए. इस मामले को लेकर नगर निगम में इनकी शिकायत करने के लिए स्थानीय लोगों को कहा है.

वहीं, नगर निगम के जूनियर इंजीनियर ने बताया कि इस रोड का पहले से टेंडर हो चुका था. जिसमें नाली का जिक्र नहीं था. लेकिन यहां के स्थानीय लोगों ने शिकायत कर नगर निगम को नाली का प्रारूप सौंपा. जिसके बाद नाली निर्माण प्रक्रिया कार्य, रोड निर्माण के बाद किया जाना था. लेकिन यहां के स्थानीय लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए. इसकी वजह से आज रोड निर्माण का काम लोगों ने ठप करा दिया है. इन लोगों के काम रोकने की वजह से नगर निगम को रिपोर्ट करेंगे.