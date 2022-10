धनबादः जिला में दो अलग अलग सड़क हादसे में तीन की मौत (Accident in Dhanbad Three died) हो गई जबकि एक युवक घायल हुआ है. बलियापुर थाना क्षेत्र के हीरक रोड स्थित किरण बिहार कॉलोनी के पास बोरिंग ट्रक से हुए हादसे में दो युवकों की मौत (Three died after being hit by truck) हो गई. वहीं कतरास थाना क्षेत्र के राहुल चौक के पास ट्रक से हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक घायल हो गया. दोनों मामलों में पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है.

इसे भी पढ़ें- मवेशियों के कारण सड़क हादसों पर लगाम लगाने की पहल, रोड पर घूम रहे पशु के मालिकों पर होगी कार्रवाई

बुधवार रात पलानी पंचायत गुलूडीह गांव के रहने वाले साहिल कुमार गोप और कहलडीह मोड़ धोखरा के रहनेवाले संतोष कुमार रवानी मेला घूमने के लिये घर से निकले थे. सरायढेला स्थित स्टील गेट से दोनों मेला घूमकर बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे. बलियापुर थाना के हीरक रोड स्थित किरण विहार कॉलोनी के पास बोरिंग ट्रक लगी हुई थी. बोरिंग वाहन में खलासी नहीं था और ड्राइवर बोरिंग वाहन को आगे पीछे कर रहा था. लोगों का कहना है कि बोरिंग वाहन को बैक करने के दौरान दोनों युवक ट्रक की चपेट में आ गए. बोरिंग वाहन में खलासी नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ है. हादसे के बाद दोनों को SNMMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

देखें वीडियो

दूसरी घटना कतरास थाना के राहुल चौक की है. बताया जा रहा है कि मेला घूमने गए दो युवक सड़क पर बाइक से रॉन्ग साइड से जा रहे थे. इस दौरान वो ट्रक की चपेट में आ गए. इस हादसे में एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया. जख्मी युवक को पुलिस के द्वारा SNMMCH अस्पताल भेज दिया गया गया है. वहीं पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर लिया है (Road Accident in Dhanbad).