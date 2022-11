बोकारोः जिला में बेरमो विधायक अनूप सिंह के घर पर आईटी की रेड शनिवार देर रात समाप्त हो गयी (IT raid in Bokaro) है. विधायक अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह के ढोरी स्थित आवास पर चल रहे इनकम टैक्स का छापा शनिवार की देर रात में खत्म हो (IT raid ends at Bermo MLA Anup Singh house) गया. इनकम टैक्स के अधिकारी मीडिया से बचते हुए बिना कुछ बोले निकल गए. लगभग 40 घंटे से ऊपर चले इस छापे के बाद इनकम टैक्स के अधिकारी को जांच में क्या मिला नहीं मिला इसकी जानकारी नहीं दी गई.

बेवजह रुके थे आईटी अधिकारी- कुमार गौरवः बोकारो में आईटी का छापा खत्म होते ही विधायक के भाई कुमार गौरव ने मीडिया से बात की. उन्होंने यहां पर 40 घंटे से ऊपर चले छापे को बेवजह बताया. उन्होंने कहा कि सारा जांच शुक्रवार को ही खत्म हो चुका था. लेकिन जिस तरह से अधिकारी अंदर बाहर हो रहे थे, घर में आ रहे और बाहर जा रहे थे, इससे यह लग रहा था कि एक साथ तीन चार जगह पर छापा चल रहा था. जिसके चलते अधिकारी यहां पर रुके हुए थे. उन्होंने बताया कि जांच अधिकारियों को घर से लगभग 54 हजार के आसपास कैश मिला था जो अकाउंटेड फॉर थे, जिसे बाद में वापस कर दिया गया. वहीं उनकी माता के कुछ गहने भी थे, जिसकी कागजात भी जांच की गई.

देखें वीडियो

अखबार में छपी खबर पर प्रतिक्रियाः विधायक के भाई ने अखबार में विधायक की प्रतिदिन इनकम वाली बात पर जिस तरह से अखबार पर छपी थी, उस पर भी आपत्ति जताई. इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर किसी अखबार ने यह छापा है तो उसे कोट करके ही छापना चाहिए था अन्यथा उसके लिए माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने उन्हें ब्रीफ किया है तो उसका कोट अखबार को देना चाहिए था.

राजनैतिक सवालों का जवाब विधायक ही देंगेः मीडिया के सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल सवालों का जवाब विधायक खुद देंगे. वहीं इन सबके इस बीच विधायक अनूप सिंह के समर्थक भी आवास के बाहर लगातार डटे रहे. उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. विधायक आवास पर सुरक्षा के मद्देनजर बेरमो, चंद्रपुरा, नावाडीह तथा बीटीपीएस थाना की पुलिस भी मौजूद रही.