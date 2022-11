बोकारो: चंद्रपुरा थाना क्षेत्र (Chandrapura Police Station Area of Bokaro) के तारानारी पंचायत के आमटोल निवासी हरि महतो के बेट शिवम कुमार की नवविवाहिता पत्नी लक्ष्मी कुमारी की मौत के बाद मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है (Girl Murdered for Dowry in Bokaro). घटना के बाद चंद्रपुरा थाना प्रभारी कार्तिक महतो दल बल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दिया है.

क्या है पूरा मामला: जानकारी के मुताबिक फरवरी माह में तारमी निवासी महावीर महतो की बेटी लक्ष्मी कुमारी से शिवम की शादी हुई थी. ससुराल वालों ने बताया कि मंगलवार की रात्रि लगभग 8:30 बजे लक्ष्मी कुमारी की अचानक तबीयत खराब हो गयी. जिसे तेलो स्थित एक निजी अस्पताल में ले गया. जहां उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया. डीवीसी हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में रास्ते मे ही उसकी मौत हो गयी. मृतक लक्ष्मी कुमारी की मां गीता देवी ने बताया कि बेटी की शादी हिन्दू रीति रिवाज के तहत फरवरी माह में आमटोला निवासी शिवम कुमार से शादी हुई थी.

दहेज के लिए हत्या: समर्थ के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन गरीबी के कारण दहेज में कुछ पैसा बाकी रह जाने के कारण हमेशा बेटी को ससुराल वालों प्रताड़ित कर रहे थे. घटना को लेकर मृतक की मां गीता देवी ने चंद्रपुरा थाना में एक लिखित आवेदन दिया है. जिसमें दमाद और उनके माता-पिता पर हत्या करने का आरोप लगाया है.

पुलिस मामले की जांच कर रही है: चंद्रपुरा थाना प्रभारी कार्तिक महतो (Chandrapura police station in-charge Karthik Mahato) ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई पता चल सकती है. घटना को लेकर पुलिस हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है. मृतका के पति शिवम कुमार को पुलिस हिरासत में ले चुकी है और पूछताछ कर रही है.