बोकारो: जिला के सरकारी अस्पताल में इलाज का दावा खोखला साबित हो रहा है. बोकारो सदर अस्पताल में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है, जहां एक मरीज जांच के लिए घंटों लाइन में लगा था और इलाज में देरी के कारण मौत (Death due to delay in treatment) हो गई. जांच और इलाज के अभाव के कारण बोकारो सदर (delay in treatment in Bokaro Sadar Hospital) अस्पताल में हुई ऐसी मौत हॉस्पिटल की पोल खोल रही है.



इसे भी पढ़ें: सिंदरी बवाल में घायल ओपी प्रभारी हिमांशु की हालत नाजुक, इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से भेजा गया दिल्ली एम्स



परिजनों ने बताया पूरा मामला: मृतक के परिजन अजय सिंह ने बताया कि उसने अपने भाई को रविवार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टर की सलाह पर जांच करने के लिए उन्हें काफी देर तक लाइन में लगना पड़ा. इसी दौरान मरीज बेहोश हो गया और तड़पने लगा. जिसके बाद मरीज का भाई अजय सिंह और पत्नी अनु देवी उसे इमरजेंसी में ले गए. जहां डॉक्टर ने जांच के बाद वेंटिलेटर आदि लगाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई.

देखें पूरी खबर



परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप: डॉक्टर शफीक ने बताया कि मरीज अस्पताल में ही भर्ती था, उसका इलाज हो रहा था. उन्हें एक्सरे व अन्य जांच के लिए कहा गया था. मरीज जांच के लिए ही गया था, जहां वह बेहोश हो गया. उसके बाद उसकी मौत हो गई. मृतक की पत्नी ने बताया कि 24 घंटे के बाद अस्पताल में जांच की जा रही है. इन 24 घंटे में कोई इलाज नहीं किया गया. रात भर नर्स के पास दवा के लिए दौड़ती रही लेकिन, मदद नहीं मिली. इधर मौत से गुस्साए परिजन ने बोकारो सदर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. जानकारी के मुताबिक मृतक मरीज का नाम सनोज कुमार सिंह है. वह दुग्धा बस्ती का रहने वाला था, जिसकी उम्र 39 साल थी.