लखीसराय: बिहार के लखीसराय (Crime In Lakhisarai) में किउल रेल पुल के नीचे पुलिस ने दो हथियार तस्करों को छापा मारकर (Two Arms smugglers arrested In Lakhisarai) दबोच लिया. जिले में त्यौहार को लेकर सर्च अभियान चल रहा है. इसी क्रम में एसपी पंकज कुमार को गुप्त सूचना मिली कि मुंगेर से एक शख्स हथियार पहुंचाने लखीसराय आया है. जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने सिविल ड्रेस में छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

किउल रेल पुल के नीचे से हुए गिरफ्तार: लखीसराय एसपी पंकज कुमार (Lakhisarai SP Pankaj Kumar) ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हथियार तस्करी की सूचना मिली थी. जिसके बाद कबैया थाना एसएचओ वैभव कुमार और एसटीफ के सयुंक्त टीम को सिविल ड्रेस में किउल रेल पुल के नीचे छापा मारने के लिए भेजा गया. टीम को दो संदिग्ध लोग थैला के साथ दिखे. तलाशी लेने के बाद थैला में थैले से चार पिस्टल, आठ मैगजीन सहित भारी संख्या में कारतूस मिले.

मुंगेर से लखीसराय हथियार की तस्करी: लखीसराय कबैया थाना प्रभारी वैभव कुमार ने बताया कि दो लोगों को सर्च अभियान के दौरान दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. मुंगेर से लखीसराय में हथियार की तस्करी किया जा रहा था. गिरफ्तार तस्करों की पहचान झारखंड के जमशेदपुर निवासी औरंगजेब और मुंगेर निवासी मो.अफरोज के रूप में हुई है. बरामद हथियार में चार पिस्टल, आठ मैगजीन और 25 कारतूस शामिल है. पूछताछ के क्रम में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं.

"गुप्त सूचना के बाद सर्च अभियान में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वे हथियार तस्करी के लिए लखीसराय आए थे. पुलिस को चार पिस्टल, आठ मैगजीन और 25 कारतूस मिला है" -वैभव कुमार, थाना प्रभारी, लखीसराय