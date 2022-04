सिवान: बिहार में विधान परिषद चुनाव में सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी रहे रईस खान (Former Independent MLC candidate Rais Khan) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Siwan Viral Video) हो रहा है. वीडियो में रईस खान बार बालाओं के साथ डांस कर रहे हैं. इसमें उसके कुछ साथी अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं. हालांकि, रईस खान ने इस वीडियो को लेकर अब सफाई दी है, उन्होंने बताया कि ये वीडियो 13-14 साल पहले का है. नए साल के मौके पर आयोजित पार्टी का ये वीडियो है जिसमें कई नेता भी शामिल हुए थे. उन्हीं के साथ आए बॉडीगार्ड हथियारों से लैस हैं. लेकिन, मैंने यह सब छोड़ दिया है.

'मुझे बदनाम करने की कोशिश': रईस खान ने कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में एक्टिव हो गया हूं, जिसके कारण विपक्ष मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. पहले समझ नहीं थी कि क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ मौलाना साहब के समझाने के बाद मैंने सभी गलत चीज से तौबा कर लिया है. राजनीति में आने के बाद मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी सफाई में अंगुलिमाल डाकू और रामायण लिखने वाले वाल्मीकि का भी उदाहरण दिया.

'मुझ पर लगाए गलत आरोप': वहीं, हैंड ग्रेनेड और कार्बाइन के साथ पकड़े जाने वाले वीडियो पर रईस खान ने बयान दिया कि तत्कालीन एसपी सौरभ साह ने उन्हें पकड़ कर कहीं और से हथियार लेकर उन्हें साथ में दिखा दिया, जबकि वो हैंड ग्रेनेड और कार्बाइन उनका नहीं था, ना उनके पास से पकड़ा गया था. वो आरोप साबित नहीं कर सके. देश में न्यायपालिका सर्वोपरि है और न्यायपालिका से मैं बरी हो चुका हूं, तो आरोप लगाना गलत है.

सिवान में गूंजी थी AK-47: बता दें कि बिहार एमएलसी चुनाव (Bihar MLC Election) में मतदान के बाद सिवान में निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार रईस खान के काफिले पर बदमाशों ने एके-47 से जानलेवा हमला किया था, लेकिन इस हमले में रईस खान बाल-बाल बच गए थे. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत (One killed In Firing In Siwan) हो गई थी. वहीं, दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसाम शाहब समेत 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है. जिसके बाद सिवान में राजनीति काफी गर्म हो गई है.