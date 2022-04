रांचीः राजधानी के गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आज समापन होगा. फेडरेशन कप के अंतिम दिन आज महिलाओं के 6 स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले होंगे. प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय खेल मंत्री हफीजूल हसन होंगे. इससे पहले प्रतियोगिता के दूसरे दिन सोमवार को पुरुष फ्री स्टाइल के 10 पदक और महिलाओं के चार पदकों के लिए खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर हुई.

खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह रांची में ही हैं और पूरे फेडरेशन कप की निगरानी भी कर रहे हैं. सोमवार के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरुस्कार और टीम चैंपियनशिप का वितरण, अध्यक्ष WFI ने किया. इस इस मौके पर झारखंड राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोला नाथ सिंह, झारखंड राज्य कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार, भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव संजय सिंह बबलू, आदित्य प्रताप सिंह, विनय साही, सुरेश उपाध्याय और समस्त झारखंड कुश्ती संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे.





सोमवार को खेले गए मुकाबलों के परिणाम इस प्रकार रहेः



Women Wrestling



50Kg

Gold- Hunny Kumari- HAR

Silver- Sheetal- UP

Bronze- Divya- RSPB

Bronze- Nandini- MAH



57 Kg

Gold- Sito- HAR

Silver- Sapna- PUB

Bronze- Divanshi- RSPB

Bronze- Preeti- RAJ



62 Kg

Gold- Shaifali- HAR

Silver- Suman- RAJ

Bronze- Loveleen Kaur- PUB

Bronze- Sumitra- DEL



68 Kg

Gold- Priyanka- HAR

Silver- Bhavana- DEL

Bronze- Monika- RAJ

Bronze- Anuradha- UKD



Man Wrestling

Free Style



57 Kg

Gold- Sourabh- MAH

Silver- Rahul- HAR

Bronze- Sandeep- HAR

Bronze- Sanish- UP



61 Kg

Gold-Pankaj- SSCB

Silver- Akshay- SSCB

Bronze- Vijay- MAH

Bronze- Suraj- RSPB



65 Kg

Gold- Sonaba- SSCB

Silver- Saurabh- MAH

Bronze- Rohan- HAR

Bronze- Ayush- UP



70 Kg

Gold- Abhishek- HAR

Silver- Shubham- MAH

Bronze- Jasbir- PUB

Bronze- Tejveer- UP



74 Kg

Gold- Karan- SSCB

Silver- Rahul- HAR

Bronze- Harish- HAR

Bronze- Parveen- RSPB



79 Kg

Gold- Pradeep- SSCB

Silver- Anuj- UP

Bronze- Joginder- HAR

Bronze- Rohit- DEL



86 Kg

Gold- Jointy- UP

Silver- Manjeet- SSCB

Bronze- Virdev- SSCB

Bronze- Robin Singh- HAR



92 Kg

Gold- Akash- UP

Silver- Sangram- SSCB

Bronze- Tajbir- RSPB

Bronze- Rohit Kumar- SSCB



97 Kg

Gold- Sahil- PUB

Silver- Robin- HAR

Bronze- Mandeep- SSCB

Bronze- Sahil- DEL



125 Kg

Gold- Satender- SSCB

Silver- Rohit- DEL

Bronze- Sakesh- HAR

Bronze- Rajan- SSCB



Team Championship



1. SSCB-198

2. HAR-165

3. UP-125