गिरिडीह: दुर्गा पूजा को लेकर जिले के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक समाहरणालय सभागार कक्ष में हुई (DC SP meeting regarding security during Durga Puja). बैठक में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी अमित रेणू ने सभी अधिकारियों से उनके क्षेत्र में होने वाले दुर्गा पूजा की जानकारी ली. उनसे पूछा गया कि कहां-कहां प्रतिमा स्थापित होती है और मेला लगता है. पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाए (security during Durga Puja in giridih) ताकि पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण और आपसी भाईचारा के साथ मनाया जाए. अफवाह और अशांति फैलाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखते हुए स-समय सूचित करें.

उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत पूजा समितियों के साथ शांति समिति की बैठक करें. समितियों को सरकार की गाइडलाइन से अवगत कराएं. सभी दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण करें. जितने भी तालाब है उन सभी की साफ-सफाई सुनिश्चित कराएं. विधि व्यवस्था सहित विद्युत, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, साफ-सफाई इत्यादि को दुरुस्त करने, शहर के आसपास के जिन क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है उन्हें मरम्मत कराने को संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए. इस दौरान शोभा यात्रा में रूट चार्ट का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इसके अलावा प्रतिमा विसर्जन में भी निर्धारित समय का विशेष ध्यान देने की बात कही.



दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल की दिशा में भी चर्चा की गई. आग की रोकथाम और बचाव के लिए सभी दुर्गा पूजा पंडालों में फायर एक्सटीन्गुइशेर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. शहर के अंदर लटक रहे बिजली के तार को दुरूस्त करने का निर्देश दिया. साथ ही मानसरोवर तालाब की साफ सफाई सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. एसपी अमित ने सभी थाना प्रभारी को साउंड सिस्टम के प्रतिनिधियों से बैठक कर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया. विधि-व्यवस्था संधारण की दिशा में समिति के वोलेन्टीयर की तैनाती पूरी तर्त्पता के साथ सुनिश्चित करवाने की बात कही. इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी.

कंट्रोल रूम, वीडियोग्राफी, ड्रोन और सीसी टीवी कैमरा से निगरानी की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने थाना स्तर पर संवेदनशील स्थानों पर नियमित पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया. साथ ही जो व्यक्ति 307, 153, 302 केसेस में शामिल है, उनपर 107 की कारवाई करना करने. अवैध शराब और अवैध पशु का ट्रांसपोर्टेशन होने पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा.