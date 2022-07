नई दिल्ली : सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का बोर्ड रिजल्ट (CBSE 12th result 2022 ) जारी कर दिया है. 13 लाख से अधिक छात्रों ने यह परीक्षा पास की है. इस वर्ष 12वीं कक्षा में 92 प्रतिशत से अधिक बच्चे पास हुए हैं. सीबीएसई की यह परीक्षा पास करने वालों में 94.54 प्रतिशत छात्राएं और 91.25 प्रतिशत छात्र हैं. वहीं 100 फीसदी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं. छात्र अपने सीबीएसई कक्षा 12 वीं के परिणाम स्कूलों के माध्यम से या डिजिलॉकर ऐप में लॉग इन करके देख सकते हैं. इसे https://www.cbse.gov.in/ पर भी देखा जा सकता है. 12वीं कक्षा में कुल 92.71 प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं. इस बार भी छात्राओं का रिजल्ट छात्रों के मुकाबले बेहतर रहा. छात्रों के मुकाबले 3.29 प्रतिशत छात्राएं अधिक पास हुई हैं. इन परीक्षाओं में सबसे अधिक पास प्रतिशत के साथ त्रिवेंद्रम पहले स्थान पर है. दूसरे स्थान पर बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर चेन्नई है. दिल्ली को चौथा और पांचवां स्थान हासिल हुआ है.

शुक्रवार सुबह सीबीएसई ने कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी किया. देशभर के 14,44,341 बच्चों ने 12वीं की परीक्षाओं के लिए अपना पंजीकरण कराया था, जिनमें से 14,35,366 बच्चों ने परीक्षा दी और 13,30,662 पास हुए. वहीं विदेशों में पढ़ने वाले 93.98 प्रतिशत बच्चों ने परीक्षाएं पास की है. सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक इस वर्ष 4.72 प्रतिशत यानी 67,743 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है. इनको को फिर से परीक्षा देनी होगी. सीबीएसई 12वीं कक्षा के बोर्ड रिजल्ट में इस वर्ष कुल 33,432 बच्चों ने 95 फीसदी से अधिक अंक अर्जित किए हैं. इनकी कुल संख्या 2.33 प्रतिशत है. वहीं 90 से 95 फीसदी अंक हासिल करने वाले बच्चों की संख्या 1,34,797 है. यह पास होने वाले कुल बच्चों का 9.39 प्रतिशत है.

डिजिलॉकर ऐप

CBSE Class 10th, 12th Result 2022 Digi Locker पर ऐसे कर पाएंगे चेक

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं.

- अब आधार नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी सबमिट कर लॉग इन करें.

- ' CBSE 12th results 2022' फाइल पर क्ल‍िक करें.

- अब आपकी स्क्रीन पर मार्कशीट नजर आएगी, अब इसे चेक और डाउनलोड कर लें.

CBSE 12th Result 2022 Term 2: ये हैं ऑफ‍िश‍ियल वेबसाइट : cbse.gov.in, cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, results.gov.in, digilocker.gov.in

दिल्ली जोन की बात करें तो यहां कुल 96.29 प्रतिशत बच्चों ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास की. दिल्ली जोन से कुल 3,00,075 बच्चों ने इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अपना पंजीकरण कराया था. इनमें से 2,98,395 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए और 2,87,326 पास हुए. बीते वर्ष 99.3 7 प्रतिशत बच्चों ने यह परीक्षा पास की थी. हालांकि तब कोरोना के कारण बोर्ड परीक्षाएं नहीं देनी पड़ी थी और एक विशेष फामूर्ले के तहत उन्हें अंक प्रदान किए गए थे. वर्ष 2019 और 2020 के मुकाबले बच्चों ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है. उन वर्षों के मुकाबले इस वर्ष कहीं अधिक बच्चे 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने में सफल रहे. गौरतलब है कि वर्ष 2019 में केवल 83.40 प्रतिशत बच्चे सीबीएसई बोर्ड की 12वीं परीक्षा पास कर सके थे. वहीं 2020 में 88.78 प्रतिशत बच्चों ने यह परीक्षा पास की थी.

सीबीएसई द्वारा जारी किए गए 12वीं के परीक्षा परिणाम में त्रिवेंद्रम रीजन में 98.83 फ़ीसदी के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. उसके बाद बेंगलुरु 98.16 फ़ीसदी, चेन्नई 97.79 फ़ीसदी, दिल्ली ईस्ट 96.29 फ़ीसदी, दिल्ली वेस्ट 96.29 फ़ीसदी, अजमेर 96.01 फ़ीसदी, चंडीगढ़ 95.98 फ़ीसदी, पंचकूला 94.08 फ़ीसदी, गुवाहाटी 92.06 फ़ीसदी, पटना 91.20 फ़ीसदी, भोपाल 90.74 फ़ीसदी, पूणे 90.48 फ़ीसदी, भुवनेश्वर 90.37 फ़ीसदी, नोएडा 90.27 फ़ीसदी, देहरादून 85.39 फीसदी और प्रयागराज 83.71 फीसदी रहा है.

वहीं देशभर के सभी संगठित स्कूलों की बात की जाए तो जवाहर नवोदय विद्यालयों ने इन परीक्षाओं में टॉप किया है. सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक इस वर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय के 98.93 प्रतिशत बच्चे सफल रहे हैं. गौरतलब है कि इससे पहले यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए थे. इसके मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों को सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट न आने तक प्रथम वर्ष के दाखिले की प्रक्रिया पूरी न करने का निर्देश दिया गया था.

अब जबकि सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है तो देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालय फस्र्ट ईयर से जुड़ी दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. हालांकि इस वर्ष देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत करीब 100 विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए 12वीं के अंकों का कोई महत्व नहीं रहेगा. इस वर्ष से इन सभी संबंधित संस्थानों में दाखिले के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीयूईटी परीक्षा ली जा रही है. परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड परीक्षा MCQ फॉर्मेट में हुई थी. इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे. वहीं, टर्म 2 परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव और केस-आधारित प्रश्न पूछे गए थे. बोर्ड ने टर्म 1 के रिजल्‍ट में केवल छात्रों को पास, फेल या ऐसेंशियल रिपीट की जानकारी दी थी. वहीं परीक्षा के फाइनल रिजल्‍ट अब टर्म 2 रिजल्‍ट के साथ जारी हुए हैं.

बुलंदशहर की तान्या सिंह ने किया टॉप, 500 में 500 नंबर मिले : उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर की रहने वाली तान्या सिंह ने 12वीं की परीक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं. तान्या सिंह, बुलंदशहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) की स्टूडेंट हैं. परिणाम आने के बाद तान्या ने कहा कि मुझे 500 से 500 नंबर मिले हैं. यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं ऑल इंडिया टॉपर हूं.

बुलंदशहर की तान्या सिंह और उसका मार्कशीट

ऑनलाइन मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स कैसे ले सकते हैं : केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड इंटरमीडिएट और मैट्रिक के छात्रों को डिजिलॉकर अकाउंट का लिंक के माध्यम से अपनी मार्कशीट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स घर बैठे डाउनलोड करने का मौका दे रहा है. डिजिटल एक्सेस की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए छात्रों को एक स्पेशल सिक्योरिटी कोड (6 अंकों का पिन) या सिक्योरिटी पिन दिया जा रहा है. इस पिन की मदद से छात्र डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ऑनलाइन मार्कशीट हासिल कर सकते हैं. स्कूलों ने छात्रों को सिक्योरिटी पिन उपलब्‍ध करा दिए हैं. छात्र अपने स्कूल से संपर्क करके भी यह सिक्योरिटी पिन ले सकते हैं. सीबीएसई द्वारा जारी नोटिस में बताया गया कि यह प्रोजेक्ट एनईजीडी (NeGD) के सहयोग से पूरी की गई है. सीबीएसई की ओर से, इस पहल का नेतृत्व आईटी और परियोजना के डायरेक्टर डॉ. अंतरिक्ष जौहरी ने किया है. सीबीएसई डिजिलॉकर अकाउंट एक्टिवेट करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

CBSE Class 10th, 12th Marks Sheet: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

- cbse.gov.in पर जाएं होम पेज पर, 'Security PIN for DigiLocker accounts of Class X and XII students to access their Digital Academic Documents' पर क्लिक करें.

- नोटिस खुल जाएगा, इसमें 'cbseservices.digilocker.gov.in/activatecbse' लिंक पर क्लिक करें.

- 'Get Started with Account Confirmation' पर क्लिक करें.

- यहां स्कूल कोड, रोल नंबर और 6 डिजिट वाला सिक्योरिटी पिन दर्ज करके Next पर क्लिक करें.

- छात्रों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, ओटीपी दर्ज करें.

- आपका डिजिलॉकर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा.