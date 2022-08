.

आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi Ka Amrit Mahotsav) पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जा रहा.जिसके तहत जगह-जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है. शनिवार को राजधानी शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली (Fire department tiranga yatra in Shimla). इस दौरान कर्मचारियों ने जहां देशभक्ति के नारे लगाए. वहीं, लोगों से भी अपने घरों के बाहर तिरंगा लगाने का आह्वान (tiranga yatra in Shimla) किया. अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रभावना को जागृत करने के लिए तिरंगा यात्रा वह हर साल निकालते (indian independence day) हैं. बता दें कि इस साल आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में यह तिरंगा यात्रा निकाली (har ghar tiranga campaign in himachal) जा रही है.