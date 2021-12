.

VIDEO: न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शिमला में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, न सोशल डिस्टेंसिंग...न मास्क Published on: 1 hours ago



शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला में न्यू ईयर सेलिब्रेशन (new year celebration in shimla) के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है. न्यू ईयर पर जश्न मनाने के लिए शिमला पहुंचे पर्यटक कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. अधिकांश पर्यटक बिना मास्क के मस्ती करते दिखे. हालांकि प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. नए साल पर बर्फबारी (snowfall in hp) की आस लेकर काफी तादात में पर्यटक शिमला (crowd of tourists in himachal) पहुंचे हैं. दूसरी ओर होटलों ने भी पर्यटकों के स्वागत के लिए फुल तैयारी कर रखी है. रिज और माल रोड पर आधी रात तक पर्यटक नए साल का जश्न मनाते हैं. इसके अलावा पर्यटकों को लुभाने के लिए होटलों में ठहरने के साथ उनके मनोरंजन के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं.