Himachal Fully Vaccinated State: CM जयराम बोले- बड़ा भंगाल और मलाणा में हवाई सुविधा से वैक्सीन पहुंचाई गई Published on: 34 minutes ago



बिलासपुर: कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का लक्ष्य पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री जयराम (Vaccination completed in Himachal) ठाकुर ने सभी को बधाई देते हुए इसे एक ऐतिहासिक (CM Jairam at AIIMS bilaspur) अवसर बताया है. रविवार को बिलासपुर एम्स कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में एम्स बिलासपुर की ओपीडी सुविधा मील का पत्थर साबित होगी. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला कांगड़ा के बड़ा भंगाल (Vaccination in bada bhangal kangra) और जिला कुल्लू के मलाणा गांव में हवाई सुविधा द्वारा वैक्सीन, चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध (Vaccination in Malana kullu) करवाकर लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित किया गया. जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर (third wave of corona) से निपटने के लिए प्रदेश पूरी तरह तैयार है.