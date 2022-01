.

सरकार के दावों पर सवाल! सड़क सुविधा से वंचित चंबा की कल्हेल और भावला पंचायत Published on: 2 hours ago



चंबा: ग्राम पंचायत कल्हेल और ग्राम पंचायत भावला के लोग आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं. दरअसल ये दोनों पंचायतें सड़क सुविधा से आज भी वंचित है. जिस कारण इन्हें बहुत परेशानी का (lack of road facilities in Chamba) सामना करना पड़ता है. जब भी कोई बीमार हो जाता है तो उसे पीठ पर उठाकर या पालकी के सहारे सड़क तक पहुंचाना (No road facility in Kalhel and Bhavla Panchayat) पड़ता है. गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इतने वर्षों से हर राजनीतिक दल की सरकार ने अनदेखा किया है. ऐसे में अब वह वोट उसी को देंगे जो न केवल सड़क सुविधा देने का आश्वासन देगा, बल्कि उसे पूरा भी करेगा.