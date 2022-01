.

शिमला में बर्फबारी बनी आफत, सड़कों पर फिसलने बढ़ने से लोग हो रहे परेशान Published on: 16 minutes ago



हिमाचल प्रदेश में 2 दिन पहले हुई बर्फबारी (Snowfall in Himachal) के बाद भी अभी तक जीवन पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट पाया है. वहीं, अगर राजधानी शिमला की बात करें, तो यहां पर सभी सड़कें यातायात के लिए खोल दी गई हैं. लेकिन सड़कों पर फिसलन अभी भी बनी हुई है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सड़कों पर जहां गाड़ियां स्किड हो रही हैं, तो वहीं लोगों का चलना भी (trouble during snowfall in shimla) मुश्किल हो गया है. हालांकि नगर निगम द्वारा इन सड़कों पर रेत डाली जा रही है, बावजूद इसके यहां से चलना काफी जोखिम भरा है. सड़क पर फिसलन के कारण लोग गिर भी रहे हैं. यही नहीं बर्फबारी से कई हिस्सों में बिजली और पानी की आपूर्ति भी ठप है. मंगलवार को भी शहर के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई. इसके अलावा ऊपरी शिमला में भी अभी तक कई सड़क मार्ग (Roads blocked due snowfall in shimla) बंद पड़े हैं और बिजली आपूर्ति भी ठप है.