बसंत पंचमी: भगवान 'राम-भरत मिलन' के साथ ही कुल्लू में हुआ होली का आगाज Published on: 16 minutes ago



कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में बसंत पंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया. बसंत पंचमी को मनाने के पीछे हर जगह की अलग अलग मान्यताएं हैं और यह त्योहार विभिन्न जगहों पर अलग-अलग तरीके से मनाया जात है. बात करें कुल्लू जिले की तो यहां बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान श्री राम और भरत का महामिलन (Ram Bharat milan at Dhalpur) होता है. जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में बसंत पंचमी के अवसर पर दो भाईयों राम और भरत का एक बार फिर महामिलन हुआ, जिसके सैकड़ों लोग गवाह बने. शनिवार दोपहर करीब डेढ़ बजे भगवान रघुनाथ जी ढोल-नगाड़ों की थाप पर लाव लश्कर के साथ अपने देवालय से रथ मैदान को रवाना हुए, जहां से रथयात्रा निकली. सैकड़ों लोगों ने रथ को खींचते हुए (Rath Yatra in Kullu on Basant Panchami) ढालपुर मैदान पहुंचाया, जहां पर विशेष पूजा-अर्चना हुई. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुल्लू घाटी में 40 दिन पहले ही होली का आगाज (Holi starts in Kullu valley) भी हो गया है. रथयात्रा के दौरान जहां रघुनाथपुर से लेकर ढालपुर मैदान तक खूब गुलाल उड़ा वहीं, आज से अब भगवान रघुनाथ जी के दरबार में होली उत्सव तक गुलाल का दौर जारी रहेगा.