छात्रों की पिटाई का मामला: प्रधानाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज, शिक्षा उपनिदेशक ने दिए जांच के आदेश

जिला ऊना के गांव धमांदरी स्थित सरकारी स्कूल में दो छात्रों की निर्मम पिटाई मामले में प्रधानाचार्य पर मामला दर्ज हो गया है. घायल छात्र का दूसरे दिन भी क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में उपचार जारी है. घायल छात्र ने पुलिस को दी शिकायत में न केवल मारपीट के आरोप जड़े हैं, बल्कि उसका आरोप है कि प्रिंसिपल द्वारा छात्र का चरित्र प्रमाण पत्र खराब करने की धमकियां भी दी गई थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

ये है बच्चों की स्टंट पाठशाला 'संस्कारों की खेती', नशे के खिलाफ मासूम समाज को कर रहे जागरूक

आपने कई हैरतअंगेज स्टंट देखे होंगे लेकिन बिलासपुर में छोटे बच्चों का स्टंट कई मायनों में खास है. बच्चे स्टंट के जरिए नशा के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं. साथ ही समाज को पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश भी दे रहे हैं. बच्चों की इस स्टंट की पाठशाला का नाम है संस्कारों की खेती. (sanskaron ki kheti in Bilaspur).

Jaisinghpur Assembly Seat: क्या इस बार रविंद्र धीमान जयसिंहपुर सीट बचाने में रहेंगे कामयाब या यादविंदर गोमा जमाएंगे कब्जा

हिमाचल के 68 विधानसभा सीटों में से कांगड़ा जिले में ही 15 विधानसभा सीटें हैं. ऐसे में राजनीतिक दल कांगड़ा जिले को साधने का हर संभव प्रयास करते हैं. राजनीतिक दलों के लिए कांगड़ा जिले की सभी सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं. वहीं, सूबे में सियासत की दृष्टि से जयसिंहपुर विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण है. इस सीट से वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी यादविंदर गोमा को हार का मुंह देखना पड़ा था, बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुमार धीमान ने पटखनी दी थी. एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने यादविंदर गोमा पर भरोसा जताया है और उन्हें एक बार फिर से इस सीट पर चुनाव लड़वाया है. अब देखना यह है कि इस साल इस सीट पर किस पार्टी की जीत होती है... पढ़ें पूरी खबर... ( Yadvinder Goma vs Ravinder Kumar Dhiman in Jaisinghpur) (Himachal Pradesh elections result 2022).

मंडी में यूथ फेस्टिवल डांस कॉम्पिटिशन का आगाज, छात्र दिखाएंगे हिमाचली लोक संस्कृति की झलक

मंडी में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत यूथ फेस्टिवल डांस कांपिटीशन का आगाज हो गया है. लगभग 25 वर्षों के बाद आयोजित करवाई जा रही इस प्रदेश स्तर की नृत्य प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. देवदत्त शर्मा ने किया. मंडी के देव संस्कृति सदन में आने वाले तीन दिनों तक हिमाचली लोक संस्कृति की झलक सभी को देखने को मिलेगी. जिसमें प्रदेश भर के 32 कॉलेजों के 420 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं.

Kullu: सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश, बजट के अभाव में नहीं हो सका गोसदन का निर्माण

कुल्लू जिले में सड़कों पर बेसहारा पशुओं को यूं ही छोड़ दिया गया है. इसका सबसे बड़ा कारण गोसदन नहीं होना है. ऐसे में गोवंश ठंड में सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण कईयों की मौत भी हो चुकी है. पढ़ें पूरी खबर... (govansh in HP).

डबल इंजन सरकार में भी हल नहीं हो पाया सेब आयात का मसला, संकट में हिमाचल की सेब आर्थिकी

विदेशों से लगातार आयात हो रहे सस्ते सेब से भारत की मार्केट भर रही है. इससे हिमाचल के सेब की मांग घट रही है. हिमाचल के बागवान लगातार सरकार से सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मसले पर बागवानों को कोई राहत नहीं मिली है. (Apple import issue in Himachal) (Apple production in Himachal)

जंग का अखाड़ा बना वल्लभ कॉलेज मंडी, पापा की 'परियों' में खूब चले लात घूंसे

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में वल्लभ डिग्री कॉलेज के कैंपस में 2 छात्राओं की लड़ाई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में 2 छात्राएं एक दूसरे पर खूब लात घूंसे बरसाती नजर आ रही हैं. जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को दोनों छात्राओं में पहले कहासुनी हो गई. इसके बाद देखते ही देखते दोनों में मारपीट शुरू हो गई. फिर दोनों ने एक दूसरे लात घूंसे बरसाए. किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की दोनों छात्राओं को अलग करने की कोशिश कर रही है.

HPU हॉस्टल में हंगामा: UP के छात्र के साथ मारपीट, लैपटॉप और स्टडी टेबल तोड़ा

एचपीयू में लगातार छात्रों के बीच मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामले में गुरुवार रात को छात्रों के बीच फिर मारपीट हुई. यहां पर एक स्टूडेंट ने हॉस्टल में रहने वाले कुछ छात्रों पर उसे पीटने का आरोप लगाया है. पुलिस देर रात को मौके पर पहुंची और इस मामले में बालूगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है. (Students fight in Bhagat Singh Hostel)

कुल्लू के ढालपुर अस्पताल में पहली बार हुआ हर्निया का सफल ऑपरेशन

ढालपुर अस्पताल में हर्निया का सफल ऑपरेशन हुआ है. डॉ. आशीष धीमान ने कुल्लू की लगघाटी के रहने वाले मरीज शोभाराम का सफल ऑपरेशन किया है. पढ़ें पूरी खबर...(Successful operation of hernia in Dhalpur hospital)

करसोग में दूर होगा खाद का संकट: केंद्र ने किया 5200 मीट्रिक टन खाद का आवंटन

हिमाचल के करसोग में जल्द ही अब खाद का संकट दूर होने वाला है. केंद्र सरकार ने 5200 मीट्रिक टन खाद का आवंटन कर दिया है. ऐसे में अगले सप्ताह से किसानों को सोसाइटियों के माध्यम से 12:32:16 खाद मिलनी शुरू हो जाएगी. जिससे किसान अब समय पर बिजाई करने के साथ बगीचों में भी खाद डाल सकेंगे. (Fertilizer crisis will be solved in Karsog) (Fertilizer crisis in Karsog)